Koronavirüsü atlatan Pink, hükümeti eleştirdi

06 Nisan 2020 Pazartesi, 06:00

Pink, açıklamasında koronavirüsün ciddiye alınması gereken bir hastalık olduğunu vurgulayarak, “Hükümetimizin testleri daha geniş çapta ulaşılabilir hale getirmemesi kesinlikle korkunç bir başarısızlık” ifadelerini kullandı.

Sanatçı, ayrıca Temple Üniversitesi Hastanesi’nin Acil Durum Fonu’na ve Los Angeles eyaletinin COVID-19 fonuna 500’er bin dolar bağışladığını açıkladı.