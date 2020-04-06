Koronavirüsü atlatan Pink, hükümeti eleştirdi
ABD’li ünlü müzisyen Pink, geçen cuma sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kendisinin ve 3 yaşındaki oğlu Jameson’ın koronavirüsü atlattığını açıkladı.
Pink, açıklamasında koronavirüsün ciddiye alınması gereken bir hastalık olduğunu vurgulayarak, “Hükümetimizin testleri daha geniş çapta ulaşılabilir hale getirmemesi kesinlikle korkunç bir başarısızlık” ifadelerini kullandı.
Sanatçı, ayrıca Temple Üniversitesi Hastanesi’nin Acil Durum Fonu’na ve Los Angeles eyaletinin COVID-19 fonuna 500’er bin dolar bağışladığını açıkladı.
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