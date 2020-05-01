Küdür Yarımadası, doğal haline kavuşuyor

01 Mayıs 2020 Cuma, 09:32

Küdür ile ilgili kararın Resmi Gazete’de ilan edilmesiyle birlikte tahliye süreci başlatılan işletmelerden sonuncusu bugün sabah saatlerinde Belediye Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri gözetiminde kaldırıldı. 350 metrekaresi ahşap iskele olmak üzerek yaklaşık bir dönümlük alanda faaliyet gösteren plaj işletmesinin yıkım işlemi, Yapı Kayıt Belgesini iptal edilmesi ve akabinde diğer yasal süreçlerin tamamlanması sonucunda işletme sahibi tarafından gerçekleştirildi.

Küdür’deki plajlardan bir diğeri şubat ayında kaldırılmış ve işletmenin bulunduğu alan doğal haline kavuşturulmuştu.