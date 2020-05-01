Küdür Yarımadası, doğal haline kavuşuyor
Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ve sivil inisiyatiflerin girişimiyle doğal sit alanı (kesin korunacak hassas alan) olarak tescil edilen Yalıkavak Küdür Yarımadası’nın doğal haline kavuşması için başlatılan çalışmalarda sona gelindi. Küdür Yarımadası’nda kalan son plaj işletmesi de, Belediye ekipleri gözetiminde kaldırılmaya başlandı.
Küdür ile ilgili kararın Resmi Gazete’de ilan edilmesiyle birlikte tahliye süreci başlatılan işletmelerden sonuncusu bugün sabah saatlerinde Belediye Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri gözetiminde kaldırıldı. 350 metrekaresi ahşap iskele olmak üzerek yaklaşık bir dönümlük alanda faaliyet gösteren plaj işletmesinin yıkım işlemi, Yapı Kayıt Belgesini iptal edilmesi ve akabinde diğer yasal süreçlerin tamamlanması sonucunda işletme sahibi tarafından gerçekleştirildi.
Küdür’deki plajlardan bir diğeri şubat ayında kaldırılmış ve işletmenin bulunduğu alan doğal haline kavuşturulmuştu.
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