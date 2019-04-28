Medusa Cam Eserler Müzesi kapanıyor

Arkeofili’nin aktardığına göre cam eserler, bronz ve pişmiş toprak eserler ile Roma Dönemi’ne ait altın ve bronz sikkeler ile yaklaşık 6.000 eserin bulunduğu müzenin yetkilileri, maddi imkânsızlıklar nedeniyle kapatma kararı aldı.

Özel müze statüsünde olduklarını ve ekonomik yetersizlik yüzünden müzeyi kapatacaklarını dile getiren Müze Müdürü İbrahim Halil Algın, “Burası Türkiye’de tek olan özel bir müzeydi. 11 yıl önce açılışımızı yapmıştık. O zamandan bugüne kadar kendi ayakları üzerinde durabiliyordu. Müzede yaklaşık 6.000 eser var. Bunun 2.000 tanesini Devlet Arkeoloji Müze’sine teslim ettik. Kapatma kararını aldıktan sonra Kültür ve Turizm Bakanlığı’na yazımızı yazdık. Oradan gelen sonuç doğrultusunda müzemizi tamamen kapatacağız” diyor.