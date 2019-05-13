Netflix en çok izlenen dizilerini açıkladı

Şimdilik yalnızca İngiltere için yayınlanan liste bundan sonra her hafta yenilenecek. Listede Hakan: Muhafız da yer alıyor.
Yabancı dil kategorisinde Hakan: Muhafız, İngiliz izleyici tarafından en fazla ilgi gören dizilerden biri oldu. Netflix en çok izlenen diziler dışında genel liste ve filmler de Netflix İngiltere Twitter hesabından açıklandı.
En çok izlenen yabancı dizi ise Quicksand oldu. Genel listede en fazla tercih edilen içerik Our Planet olmayı başardı. İngilizlerin en çok izlediği film ise Black Summer olarak kaydedildi.
YABANCI DİL KATEGORİSİ
Quicksand
The Ruthless
Osmosis
Ek Ladki Ko Dekha Toh Aisa Laga
Delhi Crime
Mirage
Bitter Daisies
A Fortunate Man
Burn Out
The Protector
GENEL LİSTE
Our Planet
The Perfect Date
The Highwaymen
The Silence
Black Summer
After Life
The Spy Who Dumped Me
Riverdale
Chilling Adventures of Sabrina
You vs. Wild
EN ÇOK İZLENEN DİZİLER
Black Summer
After Life
Riverdale
Chilling Adventures of Sabrina
Star Trek: Discovery
Lunatics
Bodyguard
Santa Clarita Diet
Bonding
Brooklyn Nine-Nine