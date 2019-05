Netflix en çok izlenen dizilerini açıkladı

Şimdilik yalnızca İngiltere için yayınlanan liste bundan sonra her hafta yenilenecek. Listede Hakan: Muhafız da yer alıyor.

Yabancı dil kategorisinde Hakan: Muhafız, İngiliz izleyici tarafından en fazla ilgi gören dizilerden biri oldu. Netflix en çok izlenen diziler dışında genel liste ve filmler de Netflix İngiltere Twitter hesabından açıklandı.

En çok izlenen yabancı dizi ise Quicksand oldu. Genel listede en fazla tercih edilen içerik Our Planet olmayı başardı. İngilizlerin en çok izlediği film ise Black Summer olarak kaydedildi.

YABANCI DİL KATEGORİSİ



Quicksand

The Ruthless

Osmosis

Ek Ladki Ko Dekha Toh Aisa Laga

Delhi Crime

Mirage

Bitter Daisies

A Fortunate Man

Burn Out

The Protector



GENEL LİSTE



Our Planet

The Perfect Date

The Highwaymen

The Silence

Black Summer

After Life

The Spy Who Dumped Me

Riverdale

Chilling Adventures of Sabrina

You vs. Wild



EN ÇOK İZLENEN DİZİLER



Black Summer

After Life

Riverdale

Chilling Adventures of Sabrina

Star Trek: Discovery

Lunatics

Bodyguard

Santa Clarita Diet

Bonding

Brooklyn Nine-Nine