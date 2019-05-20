13 aydır kapalı olan Şefik Bursalı müzesi galeriye dönüştürüldü

Resim sanatının önemli temsilcilerinden olan Prof. Şefik Bursalı, 71 resmini, hat eserlerini, özel eşyalarını ve evini “müze olarak korunması” şartıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağışlamıştı. Bakanlık, 1998’de, Bursalı’nın evini, “Şefik Bursalı Müzesi” olarak düzenlemişti. 20 yıldır aktif bir müze olarak hizmet veren Şefik Bursalı Müzesi, sözleşmeler ve mahkeme kararlarıyla hukuki bir statü kazanmıştı.



Bir yıllık tadilat ve temizlik



Bakanlık, müze için ilk önce, “eğitim kurumu ve kursiyer programlarının olduğu mekâna çevirme” teklifinin yer aldığı bir protokol sundu. Aile ve avukat tarafından reddedilen bu teklifin ardından Bakanlık’tan yeni bir yazı geldi. Bakanlık, “temizlik ve tadilat” gerekçeleriyle müzeyi kapattı. Bursalı’nın “müze olarak korunması” şartıyla bağışladığı müze, 13 ay boyunca kapalı kaldı. Müze en sonunda “sanat galerisi”ne dönüştürüldü. Bursalı’nın vasiyeti olmasına rağmen müzenin kapanmasının yanı sıra Bursalı’ya ait tüm eserler de taşındı. Müzenin tüm kaynakları, Müzeler Dairesi’nden Galeriler Dairesi’ne bağlandı. Bakanlığa bağışlanan müzede şu an amatör ressamların resimleri sergileniyor.



‘Mahkeme kararına aykırı’



Müzenin açılması için 1988’den 1998 yılına kadar uğraşan avukat Ünsal Piroğlu, konuyu yargıya taşıdı. İdare mahkemesinin görevsizlik kararı vermesi üzerine Piroğlu, bir üst mahkemeye başvuru yaptı. Mahkeme kararını değerlendiren Piroğlu, “Halbuki görevli. Mahkeme kararına aykırı bir durum bu” dedi.

Kültür Bakanlığı ödülü sahibiydi 1903 yılında Bursa’da doğan Şefik Bursalı, hocaları olan İbrahim Çallı, Hikmet Onat, Feyhaman Duran, Namık ismail ve Avni Lifij’in “Türk Ressamlar Birliği” sergilerine ögrenciyken katılmaya başladı. Avrupa Konkuru’nu birincilikle kazanan Bursalı, daha sonra Avrupa’ya giderek birçok sanat merkezinde çalışmalar yaptı. İzmir, Konya, İstanbul liselerinde ögretmenlik yapan Bursalı, Konya’nın buranın step karakteristigini yansıtan, Selçuk ve Mevlana temalı resimleriyle ünlendi. Eserleri, 1937-1938 yılllarında Mustafa Kemal Atatürk’ün isteği üzerine Sovyetler Birliği’nde Moskova, Leningrad ve Kiev’de; Avrupa’da Bükreş, Belgrad, Atina ve Paris’te sergilendi. Güzel Sanatlar Akademisi’nde 30 yıl ögretmenlik yapan Bursalı, dört devlet ödülü ve Kültür Bakanlığı özel ödülü’ne de değer görüldü.