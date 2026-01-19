Çalışanların maaşlarından zorunlu kesinti yapılacak: Uzman isim tarih verdi!

Türkiye’de çalışma yaşamını doğrudan etkileyecek Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) ile ilgili ayrıntılar netleşmeye başladı. Çalışma yaşamı uzmanı Hüseyin İrfan Fırat, sistemin nisan ayında zorunlu olarak yürürlüğe gireceğini açıkladı. Yeni uygulamayla birlikte çalışanların maaşlarından mevcut kesintilere ek olarak yüzde 3 oranında ilave bir kesinti yapılacağı belirtildi.

Sosyal güvenlik sistemine ek bir katman olarak tasarlanan modelin, çalışanların emeklilik dönemindeki gelirlerini artırmayı hedeflediği ifade ediliyor. Ancak düzenlemenin, halen yürürlükte olan kesintilere ek bir yük getirmesi nedeniyle çalışanların mevcut gelirleri üzerinde baskı oluşturması bekleniyor.

NİSAN AYINDA ZORUNLU OLARAK DEVREYE GİRECEK

Fırat, Birgün TV’de yaptığı açıklamada Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) ile Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) arasındaki farklara dikkat çekti. BES’in isteğe bağlı bir model olduğunu hatırlatan Fırat, TES’in ise nisan ayı itibarıyla tüm çalışanlar için zorunlu hale geleceğini vurguladı.

Yeni sistemle birlikte SGK ve vergi kesintilerine ek olarak, çalışanların brüt ücretlerinden yüzde 3 oranında ek bir pay kesileceği ifade ediliyor. Uzmanlar, bu uygulamanın özellikle düşük gelirli çalışanlar üzerinde daha belirgin bir etki yaratabileceğine işaret ediyor.

KIDEM TAZMİNATI TES İLE ENTEGRE EDİLECEK

Düzenlemenin en dikkat çeken başlıklarından biri de kıdem tazminatı fonu oldu. Yeni sistem kapsamında kıdem tazminatı fonunun Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi ile birleştirilmesinin planlandığı belirtiliyor. Bu adımla birlikte mevcut kıdem tazminatı yapısının dönüştürülerek TES’in bir parçası haline getirilmesi öngörülüyor.

Çalışanların işten ayrıldıklarında toplu şekilde aldıkları kıdem tazminatının, yeni fon yapısı içinde nasıl değerlendirileceği ve emeklilik sürecine nasıl aktarılacağı, uygulamanın başlamasıyla netleşecek. Söz konusu değişikliğin işçi ve işveren arasındaki hak dengelerine etkisi de tartışma konusu olmaya devam ediyor.

YILLIK KESİNTİ TUTARI DİKKAT ÇEKİYOR

Yapılan hesaplamalara göre TES kapsamında uygulanacak yüzde 3’lük kesinti, asgari ücret üzerinden dahi önemli bir tutara ulaşıyor. Hüseyin İrfan Fırat, her işçiden yılda en az 11 bin 890 TL kesileceğini belirterek, ücret seviyesi arttıkça bu rakamın da yükseleceğini ifade etti.

Kamu emeklilik sistemine alternatif değil, tamamlayıcı bir yapı olarak sunulan TES’in finansal etkileri, nisan ayından itibaren bordrolara yansıyacak. Fonun uzun vadeli getirisi ve emeklilik dönemindeki gelirler üzerindeki etkisi ise kamuoyunda yakından takip edilecek.