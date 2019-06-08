‘YouTube ünlüsü olmak istemiyoruz’

Genç müzisyenlerin bir araya gelmesiyle 2016’da kurulan Sepya, “Senin Gibi” isimli ilk teklilerinin ardından Sony Music etiketiyle “Kadıköy Rıhtımı” isimli şarkılarını yayımladı. Ocak 2017’den itibaren birlikte çalan Hüner Alemdar (şarkı yazarı, vokal), Mert Kobaş (bas gitar), Filip Tokgöz (davul), Burak Erensoy (klavye) ve Ozan Kınasakal’dan oluşan grup, bir yandan iş ve eğitim hayatlarını sürdürürken diğer yandan da müzik kariyerlerinde ilerlemeye çalışıyor. Sepya üyeleriyle bir araya gelerek müziklerini ve gelecek planlarını konuştuk.

‘Üçüncü Yeniler’ akımına dahil ediyor musunuz siz kendinizi?

Hüner Alemdar: Aslında dahil ediyoruz. “Üçüncü Yeniler”den benim anladığım, daha indie müzik yapan, pop müziğin dışında, alternatif müzik... Indie dediğimizde aklımıza sadece indie rock geliyor, ama “Üçüncü Yeniler”e baktığımızda çok daha pop, mesela Spotify’ın yurtdışı listelerindeki gibi “New Pop Revolution” müziklere yakın şeyler oluyor. Aslında çok çeşitli bir akım.

Burak Erensoy: Bu tartışma bizim aramızda da dönüyor, biz ne tarz müzik yapıyoruz diye. Bir cevabı yok şu anda. Ama bunu “Üçüncü Yeniler” içindeki gruplarda da görüyoruz. Bir albüm çok farklı diğer albümden. Bu belli bir yere ulaşan bir yol değil. Bizim de “sound”umuz “Kadıköy Rıhtımı”yla birlikte rock’a yaklaştı. Ama “Üçüncü Yeniler” daha alternatif olarak nitelendirebileceğimiz bir akım olduğu için, bizim tarzımız nereye yakın olursa olsun “Üçüncü Yeniler” içerisinde görülebilir.

‘Para kazanmak için değil’

Bir yandan eğitim hayatlarınıza devam ediyorsunuz. Mezun olup hayata atıldıktan sonra müziğinizi yapmak, hayatınızı müzikten kazanmak zor olur mu sizce?

H.A: Ben aslında müzik yapmak için başka bir iş yapıyorum. Maliyetlerimizi karşılayabilmek için başka bir yerde çalışmak zorundayız. Kiramızı ödüyoruz vs. Müziğe sadece para kazanma odaklı bakıyor olsaydık şu anki kadar keyif alamayacaktık belki de... Provaları iple çekiyoruz, üretim bizi en çok heyecanlandıran şey. Ben Almanya’dan iş teklifini reddettim burada kalıp müzik yapabilmek için.

Dijital platformların da etkisiyle artık daha kısa aralıklarla tekli çıkarma yaygınlaştı. Siz de öyle yapan gruplardansınız, neden bunu tercih ettiniz?

B.E: Bizim çıkardığımız iki tekli de bir albüme yönelik tekliler değil aslında. Kendimizi tanıtmak ve nasıl işler yapabileceğimizi göstermek için çıkardığımız tekliler. Önümüzdeki projelerde albümün habercisi olan tekliler çıkarmayı planlıyoruz.

Kompozisyon...

Eğitim aldığınız konular müziğinizi nasıl etkiliyor. Mesela Mert (Kobaş), gelişim psikolojisi alanında yüksek lisansına devam ediyor...

M.K: Dolaylı olarak etkiliyordur. Biz Hüner’le şarkı yazma süreçlerinde kompozisyonun çok önemli olduğunu konuşurduk. Mesela Burak da sosyoloji okuyor, Filip eğitim alanında çalışıyor. Bütün yaptığımız işlerde bir toplam var. Bir şeyin girişi var, gelişmesi var ve sonucu var. Müzik de böyle aslında. Alanlarımız bize bakış açısı getiriyor aslında. Hüner’in yazdığı şarkı sözlerini okuduğum zaman, onun neler yaşamış olduğunu yakın arkadaşım olmasına rağmen daha derinden hissediyorum...