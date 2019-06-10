‘Kaşıkçılar’ Nöbetçi Tiyatro’da

Projenin üçüncü haftasında İzmir Devlet Tiyatrosunun sahnelediği “Kaşıkçılar” Küçük Tiyatro Sahnesi’nde perdelerini açıyor. Müsahipzade Celal’in yazdığı ve Metin Oyman’ın yönetmenliğini yaptığı oyun, kalfalıktan ustalığa geçen kaşıkçı ustası Habib ile Didar Ağa’nın konağında cariye olan Nurhayat’ın aşkını konu alıyor. Dekor tasarımının Tayfun Çebi’ye, kostüm tasarımının Medina Yavuz Almaç’a, ışık tasarımının Zeki Kayar’a, koreografisinin Tolga Erk’e ve müziklerinin Özgür Yurteri’ye ait olduğu oyun, 15 Haziran Cumartesi gününe kadar her akşam saat 18.00’de Küçük Tiyatro sahnesinde izlenebilecek.