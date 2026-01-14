Meteoroloji’den kuvvetli kar ve fırtına uyarısı: 9 il için sarı kod

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre, yurt genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Marmara’nın doğusu, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Ankara, Eskişehir, Batman ve Siirt çevrelerinde yağış bekleniyor.

Yağışların kıyı kesimlerde karla karışık yağmur, iç kesimlerde ise kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Hakkari ve Şırnak çevreleri ile Siirt’in doğu ilçelerinde yağışların yoğun kar şeklinde etkili olması bekleniyor.

9 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

Meteoroloji, yoğun kar yağışı beklentisi nedeniyle Bitlis, Diyarbakır, Erzurum, Hakkari, Mardin, Muş, Siirt, Batman ve Şırnak için “sarı” kodlu uyarı yayımladı. Vatandaşların ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

FIRTINA VE ÇIĞ TEHLİKESİ

Rüzgarın Güney Ege ile Akdeniz’in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

Öte yandan, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunuyor.

SICAKLIKLAR DEĞİŞİYOR

Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde 4 ila 6 derece artacağı, doğu kesimlerde ise 3 ila 5 derece azalacağı tahmin ediliyor. Diğer bölgelerde önemli bir sıcaklık değişikliği beklenmiyor.