Claudine’den Colette’e

Harika bir yaşantım oldu. Bu olağanüstü serüvene daha erken başlamayı isterdim.

Colette

Colette’in yönetmenleri Wash Westmoreland ile ortağı Richard Glatzer birlikte The Fluffer (Kıyakçı/ 2001), The Last of Robin Hood (Robin Hood’un Son Macerası/ 2013), Still Alice (2014) filmlerini gerçekleştirdiler. Colette 17 yıllık bir proje. Westmoreland, yazarın 1892-1905 arasındaki yaşamını anlatmayı tercih etmiş.

Taşradan Paris’e

1892, Saint-Saveur. Annesi (Fiona Shaw) ve babasıyla (Peter Dough) taşrada yaşayan Colette (Keira Knightley) doğayı çok sever, tüm ağaçların adını bilir. Bir yılda kendisini dört kez ziyaret eden yazar, şair Henri Gauthier-Villers, Willy (Dominic West) ile evlenip Paris’e yerleşir. Bu taşralı kızı yüksek sosyete aşağılar, o da sosyeteyi sığ, gösteriş meraklısı bulur. Willy, mektuplarını Colette’e yazdırır, ona yalan söyler, başka kadınlarla düşüp kalkar. Kocasına öfkelenip annesinin yanına giden Colette ondan ‘Kimse senin karakterini değiştiremez, çok güçlüsün, kendinden başka kimseye güvenme’ sözlerini duyunca Paris’e geri döner. Willy’ye yalan söylememesini, dürüst olmasını, herşeyden haberder olmak istediğini söyler. Wily karizmatik, espirili, karısına akıl veren aynı zamanda sömüren bir adamdır.

Claudine serileri

Willy, Borçları yüzünden Colette’in yazmasını ister. Ortaya Claudine Okulda çıkar (1898). Karakterler boğucu olduğu, entrika ve sürükleyici bir anlatım olmadığı için Willy kitabı beğenmez. Erkeklerin ve yayıncıların ne istediklerini bilen Willy değişiklikler yapıp kendi adıyla kitabı bastırır. Claudine Okulda büyük sükse yapar. Okuyucular erkekler değil genç kadınlardır. Ardından Claudine Paris’te ile Claudine Evde gelir. 1903, Claudine yılıdır, Claudine dergi kapaklarındadır, parfümü, losyonu, sabunu, yelpazesi, korsesi, şekeri üretilir. Yenilikçi, transeksüelliğin öncüsü Markiz de Belbeuf, Missy (Denise Gough) ile tanışan Colette pantalon giyen, erkek gibi davranan bu kadından etkilenir. Colette, Claudine mi Colette mi olmaya karar vermek zorundadır. Bir dönemecin eşiğindedir. Willy’nin Claudine’in haklarını satması bardağı taşıran son damla olur.



Claudine’den Colette’e

Claudine’i aşan, gerçek kimliğini bulan Colette Willy’yi terkeder. Büyük bir yazar olur. Dopdolu, karmaşık bir yaşam sürer. Gazetecilik, film eleştirmenliği yapar, müzikholde, tiyatroda çalışır. . Toplumun düşüncelerine aldırmaz, hissettiği şekilde davranır. Kendi cinselliğini keşfeder, cinsel deneyimlere dair yazıların öncüsü olur. Kendini asla bir kurban olarak görmez. Cinsiyet, cinsel kimlik için savaşır.



Tiyatroda Célimène (Le Misantrophe) ile Thérèse Raquin rollerini canlandıran Keira Knightley, Colette yorumunda çok başarılı. Rolüne hazırlanırken oyuncu Judith Thurman’ın Secrets of the flesh kitabından yararlanmış.



1800’lerden günümüze

1800’lerden günümüze hiçbir şey değişmemiştir. Kadınlar, lezbiyenler, geyler, biseksüeller, transeksüeller hakları için mücadele etmeyi sürdürüyorlar. Me Too eylemi, Times Up ! eylemi, LGBT yürüyüşleri devam ediyor.

Wash Westermoreland’ın senaryosunu yazıp yönettiği, Keira Knightley, Dominic West, Denise Gough, Fiona Shaw, Robert Pough, Eleanor Tomlinson, Julian Wadham’ın oynadığı, sanatsal ifade, özgürlük, yaratıcılık, kimlik arayışı, cinsellik, edebiyat, aşk, yaşam temalarını sorgulayan Colette, 12 Temmuz’da gösterime giriyor.