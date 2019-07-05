Türkçe rap'in ‘geldiği yer’

Dijital müzik platformu Fizy, Onedio ve Sony Music Türkiye & Basemode Records işbirliği ile hazırlanan otobiyografik belgesel serisi “Geldiğim Yer”in sponsorlarından biri oldu. 11 rap sanatçısının (Allame, Ados, Ayben, Khontkar, Tankurt Manas, Baneva, Da Poet, Kayra, Kezzo, Kamufle, Hayki) kendi ağızlarından hikâyelerini anlattığı “Geldiğim Yer” projesinde 11 adet belgesel ve her sanatçının bu projeye özel eserlerinden oluşan bir de rap albümü bulunuyor. 5 Temmuz Cuma gününden itibaren yayınlanacak olan belgesel ve klipler, 15 gün boyunca yalnızca Fizy’de izlenebilecek. “Geldiğim Yer” soundtrack albümü ise tüm dijital platformlardan dinlenebiliyor.