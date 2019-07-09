mor ve ötesi, Çorlu’yu unutmadı

Senfonik konserine hayranlarının yoğun ilgi gösterdiği mor ve ötesi’nin konser biletleri saatler öncesinden tükendi.

Şef Orçun Orçunsel yönetimindeki Avrasya Filarmoni Orkestrası ve Masis Aram Gözbek yönetimindeki Magma Filarmoni Korosu’nun mor ve ötesi’ne eşlik ettiği konserde grup üyeleri Harun Tekin, Kerem Özyeğen, Burak Güven ve Kerem Kabadayı 16 şarkılık senfonik repertuvarları ile dinleyicilerine farklı bir mor ve ötesi deneyimi yaşattı. Konserde “Deli”, “Oyunbozan”, “Cambaz”, “Araf” ve “Bir Derdim Var” gibi sözü ve müziği kendilerine ait olan şarkıları seslendiren gruba, Harbiye’yi dolduran binlerce kişi de hep bir ağızdan eşlik etti. mor ve ötesi, “Melekler Ölmez” isimli şarkısı esnasında ise Çorlu tren faciasında hayatını kaybedenleri andı.