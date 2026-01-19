Cumhuriyet Gazetesi Logo
Murat Emir'den 'Menzil' tepkisi: 'Devletin tüm sistemine meydan okumaktır, izleyenler de suç ortağıdır'

Murat Emir'den 'Menzil' tepkisi: 'Devletin tüm sistemine meydan okumaktır, izleyenler de suç ortağıdır'

19.01.2026 13:21:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Murat Emir'den 'Menzil' tepkisi: 'Devletin tüm sistemine meydan okumaktır, izleyenler de suç ortağıdır'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Emir, İzmir'de Menzil cemaati "şeyh"ini karşılamak için yapılan buluşmada ortaya çıkan görüntü üzerine 15 Temmuz darbe girişimini hatırlattı. "Dün 'Hocaefendi'ye ne istediyse verenler, bugün 'Gavs'ın gövde gösterisini izliyor" diyen Emir, "Devletin kolonlarını kesiyorsunuz, altında yine millet kalacak" vurgusu yaptı.

AKP iktidarıyla birlikte Türkiye'de faaliyet gösteren en büyük dinsel yapılanmalardan biri haline gelen Menzil cemaatinin geçen gün İzmir Karabağlar'da düzenlediği kitlesel buluşma siyasetin de gündemine oturdu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Emir, cemaatin "şeyh"inin ilçeye ziyareti sırasında oluşan ve gövde gösterisine dönüşen kalabalığa ilişkin sosyal medya hesabından sert ifadeler içeren bir açıklama yaptı. 

Emir, paylaşımında geçmişte Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) yapılanmasına verilen desteği hatırlatarak, “Dün ‘Hocaefendi’ye ne istediyse verenler, bugün ‘Gavs’ın gövde gösterisini izliyor. İsimler değişiyor ama tehlike değişmiyor” ifadelerini kullandı. Yaşananları devlet yapısı açısından ciddi bir tehdit olarak değerlendiren Emir, İzmir’deki görüntülerin “devletin tüm sistemine açık biçimde meydan okuma” anlamı taşıdığını savundu. 

"İZLEYENLER SUÇUN ORTAĞIDIR"

Emir, 15 Temmuz darbe girişimine atıfta bulunarak, “15 Temmuz’da namluyu millete çevirenler de önce tövbe alıp sonra emir almıştı. Senaryo aynı, sadece oyuncular değişti” ifadelerine yer verdi.

Emir mesajı şöyle: 

"Dün "Hocaefendi"ye ne istediyse verenler, bugün "Gavs"ın gövde gösterisini izliyor. İsimler değişiyor ama tehlike değişmiyor. Devletin kolonlarını kesiyorsunuz, altında yine millet kalacak.

İzmir’de yaşanan çok açık biçimde devletin tüm sistemine meydan okumadır. İzleyenler de suçun ortağıdır. Bilin ki devletin üniformasını giyenin "Gavs"ı olmaz, amiri olur! 

İzmir’deki bu kalabalık paralel hiyerarşinin gövde gösterisidir. 15 Temmuz’da namluyu millete çevirenler de önce "tövbe" alıp sonra emir almıştı. Senaryo aynı, sadece oyuncular değişti. 

Ya devleti yönetin ya da cübbenizi giyip gidin; ikisi aynı anda olmaz!"

İlgili Konular: #Murat Emir #fetö #15 temmuz #menzil

İlgili Haberler

Binlerce kişi toplandı: Menzil’in İzmir’deki toplu ‘tövbe seansı’ tepki çekti
Binlerce kişi toplandı: Menzil’in İzmir’deki toplu ‘tövbe seansı’ tepki çekti Menzil Cemaati’nde, Abdulbaki Erol’un ölümünün ardından oğulları arasında başlayan miras kavgası devam ederken cemaat içindeki farklı grupların gövde gösterileri dikkat çekiyor. En son olarak, büyük ağabey Muhammed Saki Erol İzmir ziyaretinde binlerce kişiyi toplayarak toplu bir şekilde ‘tövbe seansı’ yaptığı görüntüler tepki çekti.
Jandarma’dan ‘Menzil’ iddiası sonrası yanıt! ‘ Olayla ilgili idari süreç başlatıldı’
Jandarma’dan ‘Menzil’ iddiası sonrası yanıt! ‘ Olayla ilgili idari süreç başlatıldı’ Silivri’de Ekrem İmamoğlu’nun diploma davası öncesi adliye önünde yaşanan müdahaleye ilişkin “Menzil” iddialarının ardından açıklama yapan Jandarma Genel Komutanlığı, olayda kanuni yetki çerçevesinde orantılı müdahale edildiğini savunarak, bir personelin münferit davranışıyla ilgili idari sürecin başlatıldığını duyurdu.
ADD’den menzil tepkisi: Laikliği korumak Cumhuriyet’i korumaktır
ADD’den menzil tepkisi: Laikliği korumak Cumhuriyet’i korumaktır Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Eşgüdüm Başkanı Ufuk Yıldırım, İzmir’in Karabağlar ilçesinde gerçekleştirilen ve kamuoyuna yansıyan “tövbe ettirme” görüntülerine sert tepki gösterdi. Yıldırım, “Laikliği korumak, Cumhuriyet’i korumaktır. Cumhuriyet’i korumak ise insan onurunu, bireysel özgürlüğü ve ulusal birliği korumaktır” dedi.