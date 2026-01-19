Murat Emir'den 'Menzil' tepkisi: 'Devletin tüm sistemine meydan okumaktır, izleyenler de suç ortağıdır'

AKP iktidarıyla birlikte Türkiye'de faaliyet gösteren en büyük dinsel yapılanmalardan biri haline gelen Menzil cemaatinin geçen gün İzmir Karabağlar'da düzenlediği kitlesel buluşma siyasetin de gündemine oturdu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Emir, cemaatin "şeyh"inin ilçeye ziyareti sırasında oluşan ve gövde gösterisine dönüşen kalabalığa ilişkin sosyal medya hesabından sert ifadeler içeren bir açıklama yaptı.

Emir, paylaşımında geçmişte Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) yapılanmasına verilen desteği hatırlatarak, “Dün ‘Hocaefendi’ye ne istediyse verenler, bugün ‘Gavs’ın gövde gösterisini izliyor. İsimler değişiyor ama tehlike değişmiyor” ifadelerini kullandı. Yaşananları devlet yapısı açısından ciddi bir tehdit olarak değerlendiren Emir, İzmir’deki görüntülerin “devletin tüm sistemine açık biçimde meydan okuma” anlamı taşıdığını savundu.

"İZLEYENLER SUÇUN ORTAĞIDIR"

Emir, 15 Temmuz darbe girişimine atıfta bulunarak, “15 Temmuz’da namluyu millete çevirenler de önce tövbe alıp sonra emir almıştı. Senaryo aynı, sadece oyuncular değişti” ifadelerine yer verdi.

Emir mesajı şöyle:

"Dün "Hocaefendi"ye ne istediyse verenler, bugün "Gavs"ın gövde gösterisini izliyor. İsimler değişiyor ama tehlike değişmiyor. Devletin kolonlarını kesiyorsunuz, altında yine millet kalacak.

İzmir’de yaşanan çok açık biçimde devletin tüm sistemine meydan okumadır. İzleyenler de suçun ortağıdır. Bilin ki devletin üniformasını giyenin "Gavs"ı olmaz, amiri olur!

İzmir’deki bu kalabalık paralel hiyerarşinin gövde gösterisidir. 15 Temmuz’da namluyu millete çevirenler de önce "tövbe" alıp sonra emir almıştı. Senaryo aynı, sadece oyuncular değişti.

Ya devleti yönetin ya da cübbenizi giyip gidin; ikisi aynı anda olmaz!"