Babylon’da bu hafta

Geçen mart ayında yeni albümleri “Yersiz Göksüz Zamanlar”ı dinleyiciyle paylaşan Redd, 10 Ekim 21:30’da Babylon sahnede olacak. Sarp Dakni ve Berke Yavuz’un kabin başında olacağı, Babylon’un yeni partisi “Hey Gidi Günler” 11 Ekim Cuma gecesi 22:00’de başlayacak. 12 Ekim’de yapılacak konserde ise, müziği ve gece hayatını bir direniş pratiği haline getirmiş techno DJ’ler, MC’ler ve hip-hop prodüktörlerinden oluşan Palestine Underground; kolektif bünyesindeki Muqata’a, Jazar Crew, Oddz ve BLTNM ile 22:30’da dinleyici karşısına çıkacak.