Babylon’da bu hafta

“Şimdi. Burada. Beraber” diyerek sezona kapılarını açan Babylon’da bu hafta, Türkiye rock müzik sahnesinin güçlü isimlerinden Redd, Türkçe pop şarkılar eşiliğinde 90’lı yıllara geri döneceğiniz Hey Gidi Günler partisi ve Filistin’in asi sesleri olarak anılan Palestine Underground var.
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 8 Ekim 2019 Salı, 01:57

Geçen mart ayında yeni albümleri “Yersiz Göksüz Zamanlar”ı dinleyiciyle paylaşan Redd, 10 Ekim 21:30’da Babylon sahnede olacak. Sarp Dakni ve Berke Yavuz’un kabin başında olacağı, Babylon’un yeni partisi “Hey Gidi Günler” 11 Ekim Cuma gecesi 22:00’de başlayacak. 12 Ekim’de yapılacak konserde ise, müziği ve gece hayatını bir direniş pratiği haline getirmiş techno DJ’ler, MC’ler ve hip-hop prodüktörlerinden oluşan Palestine Underground; kolektif bünyesindeki Muqata’a, Jazar Crew, Oddz ve BLTNM ile 22:30’da dinleyici karşısına çıkacak.

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