Kurucu Meclis'e 'Galatasaray' imzası

24 Nisan 2020 Cuma, 13:04

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, koronavirüs nedeniyle kapalı kapılar arkasında kutlandı.

Ulu Önden Mustafa Kemal Atatürk'ün TBMM'yi açtığı günden bu yana tam 100 yıl geçmişti. Gazeteci yazar Serdar Dinçbaylı, kurucu Meclis'teki Galatasaray izlerini yazdı.

İşte o yazı:

" 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı.

Mustafa Kemal Atatürk, ulusa kendi kendisini yönetme yetkisini verirken bu günü çocuklar için bir bayram olarak ilan etmişti. O büyük günde ilk meclisimizdeki 120 milletvekilinin 7’si Galatasaray Lisesi mezunu ve doğal olarak Galatasaray Spor Kulübü üyesiydiler.

Mehmet Şevki Avgan Sinop, Ahmet Rüstem Ankara, Bekir Sami Kunduh Amasya, Celalettin Arif Erzurum, Cumhuriyet gazetesi kurucusu Yunus Nadi Abalıoğlu İzmir, Hamdullah Suphi Tanrıöver Antalya ve Celal Nuri İleri de Gelibolu milletvekili olarak meclis sıralarında yer alma onuruna erişmişlerdi.

Cumhuriyetimizin ilerleyen yıllarında da ülkenin yönetimi için sayısız milletvekili, bakan hatta başbakan çıkarmıştır Galatasaray Camiası. Bunun yanı sıra sayısız sanatçı ve bilimadamı da yetiştirmiştir. Lisesinden aldığı güçle cumhuriyetimizin ilk yıllarına damga vurmuştur Galatasaraylılar.

İNSAN KALİTESİ

Bugün Sarı Kırmızılı renklere gönül verenlerin akıllarından çıkarmamaları gereken gerçek, Galatasaray’ın bir spor kulübünden çok daha zengin anlam taşımasıdır. Şampiyonluklar elbette sevindiricidir ancak Galatasaray’ın büyüklüğü şampiyonlukla ölçülmez, hamasi laflarla asla ölçülmez. Galatasaray’ı büyüten iyi yetişmiş insan kaynağıdır.

YOZLAŞMADAN PAYINI ALIYOR

Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu cumhuriyetimiz ne yazık ki son 20 yılda büyük bir yozlaşma yaşadı. Özgürlükler kısıtlandı, bizi biz yapan değerler ayaklar altına alındı. Devleti yönetenler başta 23 Nisan olmak üzere çeşitli bahanelerle neredeyse hiçbir resmi bayram kutlamasına katılmadılar ya da kutlamaları yasakladılar. Bu seneki kutlamalara katılmayan cumhurbaşkanı ise 2 dakika 39 saniyelik bir bant kaydıyla sırasını savdı.

Galatasaray bugüne kadar yozlaşmadan uzak kalmayı başarabilmişti.

Ancak, belli bir noktada bir şeyler olmaya başladı.

Önce Dursun Özbek’in hatalarıyla spor kulübüne hiç alışılmadık tarzda bir başkan seçildi. Liseye de müdür olarak Abdülhamit hayranı Vahdettin Engin atandı. Ayrıca lise müdürü tescilli Fenerbahçeli olması nedeniyle de tepki gördü.

Kulübün başkanı ve ikinci başkanı Millet Bahçesi açılışına katıldılar. Bir Galatasaraylı’nın asla yapmayacağı şekillerde erke sevimli görünmek için ellerinden geleni yaptılar.

Bardağı taşıran son damla ise 22 Nisan 2020 Çarşamba günü yaşandı. Galatasaray TV’de “Koronavirüs’ün psikolojik etkileri nelerdir” konulu bir programa bir hanım çıktı. Psikoloji konusunda camianın çok önemli ve deneyimli uzmanları olmasına rağmen bu hanımın tercih edilmesi camiada infial yarattı.

Her duruma yüksek toleransla yaklaşmayı başaran genel kurul üyelerinin kırmızı çizgisi ihlal edildi. Neredeyse tamamı çağdaş ve laik görüşü benimsemiş üyeler Mustafa Bey’e ne derler soru işareti!"

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