Kuş cıvıltılarını keşfetmek

24 Nisan 2020 Cuma, 06:00

Daha önce trafik, gürültüyle güme giden ve hiç duyamadığınız kuş cıvıltıları keşfeder olduk. İnsanlar evlere kapanınca yabani hayvanlar Brüksel sokaklarına indi. Saint-Gilles Belediyesi’nde önceki zamanların yoğun sokağı Rue de la Victoire’da dolaşan sülün, fotoğraf makinesine yakalanırken Forest semtinin normal zamanların kalabalık alanı Place Albert’te bir tilki sakin sakin poz verdi. Brüksel’in başka bir yerinde ise ormanların sakin kuşu Avrasya Çulluğu fark edildi.

EVCİL HAYVANLAR ZORDA

Evcil hayvanlar, özellikle de yaşlı Belçikalıların beslediği kediler ve köpekler ormandan kente inen yabani dostları gibi mutlu değiller. Virüs yaydıkları şüphesiyle sokağa atılan hayvanlara başını sokacak bir yuva sağlamak zor. Hayvan barınakları sıkıntılı günler yaşıyor. Bir kısmının ise ziyaretçileri ve bağışları neredeyse sıfırlandı.

Mali krizle cebelleşiyorlar. Hayvan Hakları Derneği GAIA, korona zamanlarında özel destek telefon hattı açtı. “Hayvan severlerle evcil hayvanların birlikte daha fazla zaman geçirdiğini ve ilişkilerinin sağlıklı olması için çabaladıklarını” söylüyor GAIA yöneticisi Ann De Greef. Kedi ve köpeklerin salgından etkilenip etkilenmediğinden tutun “yaşlı komşumun köpeğini gezdirebilir miyim?”e varan çok sayıda soruyla karşılaşılıyor. Allah’tan yardımsever insanlar var. Sokağa çıkamayan yaşlıların köpeklerini gezdiren iyilik meleklerinin sayısı hiç de az değil. Bunlar arasında Türklere de rastlıyor, seviniyoruz. Köşedeki bakkal, daha ilerideki gazete bayi, tiyatrodan 14 yaşındaki oyuncum, hepsi diğer Belçikalılar gibi zor anlarında köpeklerin imdadına yetişiyor.

Belçika’daki Türk esnafın sağlık personeline yemek yetiştirme yarışı ise alkışı hak ediyor. Bir diğer Türk, Brüksel’deki hastane personeline bedava su dağıtıyor. Hayat devam ediyor. Hayata sıkı sıkı sarılırsak bu belayı atlatır, evde kalsak da hayattan sınıfta kalmayız... “We’re Going on a Bear Hunt”, 1989’da Michael Rosen tarafından yazılmış ve Helen Oxenbury tarafından resimlenmiş bir çocuk kitabı. Bir Amerikan halk şarkısından esinlenilerek yazılan kitapta 5 çocuk ve köpeklerinin ayı avı macerası anlatılıyor. Çok sayıda ödül alan kitap Guinness Dünya Rekorları kitabına da “en kalabalık okuma dersi” rekoruyla girdi. 2014 yılında 1500 çocuğun katıldığı kitap okumasını 30 bin kişi de online dinledi.

ÇOCUKLARLA AYICIK OYUNU

Şimdi bu kitap tanıtımının konumuzla ne ilgisi var demeyin lütfen. Var tabii ki... İşte bu kitaptan yola çıkılarak yıllar önce İngiltere’de başlatılan “Teddy Ayıcık Avı”, koronalı günlerde yeniden gündemde. Kanada’dan ABD’ye, Avusturalya’dan Belçika’ya milyonlarca çocuk ve anne babaları oyuncak ayıcıkları bulmak için evlerine yakın sokaklarda dolaşıyor. Belçika bu oyunun en popüler olduğu ülke. Mahalle sakinleri, pencerelerine, balkonlarına ya da duvarlarına oyuncak ayıcık koyarak oyuna katılıyor. Çocuklar anne babalarıyla gezerek etraftaki ayıcıkları keşfediyor. Ne kadar çok ayı tespit edilirse o kadar başarılı sayılıyor. Anne baba da çocuğunu ödüllendiriyor. Hatta

http://berenjachtvooriedereen.be sitesinde “herkes için ayıcık avı” çağrısı yapıldı ve yabancı kökenlileri de hayatın içine çekmek ve oyuna katmak için Türkçe de dahil 19 farklı dilde afiş hazırlandı. İlanda “Elbette ki sadece yakın çevremizde geziyoruz. Çünkü hepimiz sağlıklı kalmak istiyoruz” uyarısı da yapılyor. Flaman Bölgesi’nde başlayıp kısa sürede popüler olan oyun, salgından daha hızlı yayılarak Brüksel’e ve diğer yerlere de bulaştı. Brüksel’in bir de oyuncak ayıcık haritası yapılmış.

İnternetten giriyor, hangi adreste ayıcık olduğunu görebiliyorsunuz. 1902 yılından beri gözlerindeki masum ve sıcak sevgiyle insanlara yaşama sevinci aşılayan Teddy Bear, yani bizim peluş ayıcık, Brüksel’in koronalı günlerinde bizde umut yeşertiyor. Ayıcıkları değil, aslında hayatı keşfediyor ayıcık bulma oyununa katılanlar!

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