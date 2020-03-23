La Liga, "Oynamam.." dedi

23 Mart 2020 Pazartesi, 14:25

COVİD virüsünün en etkili olduğu 2. Avrupa ülkesi İspanya'da futbol askıda kaldı.

İspanya Futbol Federasyonu ve La Liga, İspanya hükümetinden 'Hayati tehlike geçmiştir.' raporu gelene kadar liglerin başlamayacağını açıkladı. Ülke genelindeki ölümler ve Avrupa'da başgösteren yayılma nedeniyle bu kararın alındığı ve futbolcuların toplu olarak idman yapmayacağı da açıklandı.





