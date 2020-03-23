La Liga, "Oynamam.." dedi
COVİD virüsünün en etkili olduğu 2. Avrupa ülkesi İspanya'da futbol askıda kaldı.
COVİD virüsünün en etkili olduğu 2. Avrupa ülkesi İspanya'da futbol askıda kaldı.
İspanya Futbol Federasyonu ve La Liga, İspanya hükümetinden 'Hayati tehlike geçmiştir.' raporu gelene kadar liglerin başlamayacağını açıkladı. Ülke genelindeki ölümler ve Avrupa'da başgösteren yayılma nedeniyle bu kararın alındığı ve futbolcuların toplu olarak idman yapmayacağı da açıklandı.
Video Haberler
- Kolonya ikram eder gibi yapıp, emeklinin maaşını çaldı
- Yasağa rağmen sokağa çıkan yaşlılara suyla 'müdahale'
- '64 yaşındayım' dedi 69 yaşında çıktı
- Uyarıları dinlemediler! Sahile akın ettiler
- Ataol Behramoğlu'ndan İlkbahar şiiri
- İmamoğlu'ndan anne ve babasına 'koronavirüs' telefonu
- Belediye başkanından koronavirüs isyanı!
- Yavru kediyi kalp masajıyla hayata döndürdü
- Metro istasyonunda skandal görüntüler!
- İstanbul'da korku dolu anlar!