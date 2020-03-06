Lemina’nın durumunda son dakika gelişmesi
Yıldız futbolcu Sivasspor maçında riske edilmeyecek.
Galatasaray’da Lemina belirsizliği var.
Galatasaray'da orta alanın önemli ismi Mario Lemina'nın takımla beraber antrenmanlara başlamasına rağmen Sivasspor karşılaşmasında riske edilmeme durumu ortaya çıktı.
Son kararı teknik direktör Fatih Terim verecek.
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