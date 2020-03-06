Lemina’nın durumunda son dakika gelişmesi

Yıldız futbolcu Sivasspor maçında riske edilmeyecek.

cumhuriyet.com.tr
06 Mart 2020 Cuma, 12:09

Galatasaray’da Lemina belirsizliği var.

Galatasaray'da orta alanın önemli ismi Mario Lemina'nın takımla beraber antrenmanlara başlamasına rağmen Sivasspor karşılaşmasında riske edilmeme durumu ortaya çıktı. 

Son kararı teknik direktör Fatih Terim verecek.


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