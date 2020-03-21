Ligler ertelendi peki ya sözleşmeler?
Koronavirüs etkisi bittiğinde müsabakalar başlarsa bazı sporcuların sözleşmesi lig bitmeden sona erecek.
Gençlik ve Spor Bakanlığı, başta futbol, voleybol ve basketbol olmak üzere spor müsabakalarına koronavirüs nedeniyle ara verilmesi kararını aldı. Bu kararın ardından kulüplerde, oyuncuların sözleşmelerinin sona erme günlerinin yaklaşmasıyla telaş başladı.
Çoğu ligde sezon sonuna gelinmesi ve oyuncuların sözleşmelerinin son gününe yaklaşması kulüpleri telaşlandırdı.
Voleybol Kadınlar Ligi'nde Sultanlar Ligi Yükselme Yarı Final maçları tamamlandı. 24 Mart'ta başlayacak final maçları da ertelendi. Türkiye Voleybol Federasyonu'nun çarşamba gününe kadar bu konuda açıklama yapması beklenirken, kulüpler de oyuncuların sözleşmesi nedeniyle zor günler yaşamaya başladı.
Video Haberler
- Şahan Gökbakar sosyal medyadan video çekip uyardı!
- Uyarıları dinlemediler! İstanbul'da korkutan görüntüler
- Ankara ve Konya'da tepki çeken görünüler!
- Ünlüler koronavirüs dolandırıcılarının reklamını yaptı
- CHP'den Pınar Fidan'a sert tepki!
- Bilim insanları kaydetti! Koronavirüs böyle görüntülendi
- Canlı yayında korkutan koronavirüs iddiası!
- 'Koronavirüs' paniği kamerada! Herkes bir anda kaçıştı
- Karantinadan kaçanlar tutuklanabilir
- Canını hiçe sayıp karantina altına alınan şehre girdi!