"Liglerin tescili büyük risk"

24 Nisan 2020 Cuma, 13:32

UEFA'nın, "ligler tamamlanamazsa, liglerin mevcut haliyle tescil edilebileceğini duyurması, spor dünyasında geniş yankı uyandırdı.

Spor hukukçusu ve önceki TFF Başkanlarından Dr. Levent Bıçakçı ile önemli projelere imza atan avukat Abdullah Atik, Cumhuriyet'in sorularını yanıtlarken, liglerin aynen tescilinin UEFA'nın en son seçeneğini olduğunu ve bu kararın özellikle Süper Lig için büyük sorunlar doğuracağını söyledi.

Avukat, Abdullah Atik, " Liglerin aynen tescili Avrupa ligleri ile kıyaslandığında ülkemize uygulanması en riskli sistemdir. Avrupa liglerine katılan takım sayısı da az olduğundan sıralamanın çok ciddi ekonomik sonuçları doğacaktır" dedi.

Avukat Atik'in açıklamaları şöyle:

"UEFA'nın basın açıklamasından sonra yerel medyada UEFA'nın karşılaşmaları tamamlanmasında ısrarcı olduğu ancak ligler tamamlanmazsa liglerin mevcut haliyle tescil edileceğine dair haberler yapıldı. Oysa açıklamada farklı hususların altı çizildi. UEFA liglerin tamamlanmamasına açık kapı bıraktı ve bu halde liglerin mevcut haliyle tescili için sportif liyakat hususuna vurgu yaptı. Buna göre;



UEFA, her zaman olduğu üzere liglerin Ağustos ayına kadar tamamlanmasına dair her türlü imkanın zorlanmasını istedi.

Yeni sezonun takvimi de dikkate alınarak, mevcut süre karşılaşmaların tümünün tamamlanmasına elvermiyor ise daha az karşılaşmalı alternatif sistemler getirilebilir dendi.

Dolayısıyla UEFA, mevcut şekilde tescilden önce mümkün olan alternatif senaryoların konuşulmasını ve sportif adalete uygun olarak Avrupa'ya katılacak takımların belirlenmesini istiyor. Diğer deyişle UEFA; “liglerini tamamla, bu mümkün değilse sportif adalete uygun alternatif üret” dedi.

Alternatif sistemlerin de konuşulması mümkün değil ise son çare olarak liglerin erken sona erdirilmesi kararı verilebileceği ifade edildi. Ancak aşağıdaki hususlardan birinin var olduğunun somut olarak ortaya konması isteniyor:

· Yeni sezonun başlamasından önceki makul süreye kadar karşılaşmaların tamamlanmasını engelleyen resmi bir kararın mevcudiyeti,

· Karşılaşmaların tamamlanmasını imkansız hale getirecek nitelikte, aşılamaz ekonomik sıkıntıların bulunması.

Bu hallerde yerel federasyonların UEFA organizasyonlara katılacak takımları adil, şeffaf ve usulüne uygun olarak belirlemek durumunda olduğunun altı çizildi. UEFA, federasyonların Avrupa'ya katılım noktasındaki seçimlerini gözden geçirebileceğini veya reddedebileceğini belirtti.

DoLayısıyla UEFA;

· Karşılaşmaların tamamlanmaması kararı yetkili mercilerden bunu zorlayan bir karara dayanmıyorsa, ya da son çare değilse,

· Kulüp seçimi adil, dürüst ve şeffaf olmayan bir karara dayanıyorsa veya sportif adalete uygun değilse,

· Kamuoyunda seçimin adil olmadığına yönelik bir kanaat var ise,

federasyonun kararını gözden geçirebileceğini ya da reddedebileceğini ifade etti. Bu sebeple Federasyonun son derece somut adımlarla yol haritasını çizmesi gerekiyor.

UEFA İcra Kurulu kararı çok iyi incelenmezse bu alandaki ilk uyuşmazlık pek çok alanda olduğu gibi yine kulüplerimizden gelebilir. Öyle ki ilk iki sıradaki kulüplerin puanı eşit, dördüncü sıradaki takım ile aralarında yalnızca 3 puan fark var. Kimileri daha zorlu karşılaşmaları aşmışken kiminin fikstüründe daha fazla sayıda alt sıra takımları karşılaşması mevcut.

Yarışan takımların birbirleriyle olan maçlarında bazıları saha avantajı elde ederek puan topladı ve henüz deplasmanda oynamadı. Liglerin aynen tescili Avrupa ligleri ile kıyaslandığında ülkemize uygulanması en riskli sistemdir. Avrupa liglerine katılan takım sayısı da az olduğundan sıralamanın çok ciddi ekonomik sonuçları doğacaktır.

Burada en önemli husus karşılaşmaların tamamlanmamasında son çare ilkesine uymak, play off dahil alternatif tüm senaryoları düşünmek ve spor adaletine gerçekten uyan bir karar vermek olmalıdır.

Benzer bir durum Premier Lig'de de mevcut. Manchester City'nin cezası sebebiyle 6. takım UEFA'ya gidebilecek. Wolves ve Sheffield'ın 43, Arsenal'in 40 puanı var. Arsenal ve Sheffield'in 1 maçı eksik. Yalnızca bir takım gideceğinden aynen tescil adil olmayacaktır.

UEFA bu aşamada Avrupa Liglerine katılım hususu kendi alanında bulduğundan şampiyon tescili, düşme/çıkma vb. konularda yorum yapmadı. Bu hususlarda da uyuşmazlık doğabilir. Federasyonun sonraki hamleleri enteresan olacak. Belçika usulüne benzer, yalnızca üst sıradaki 4-5 takım ile düşme aşamasındaki 4-5 takımın kendi aralarında tek maç üzerinden oynayacağı bir play-off gelebileceğini düşünüyorum."



