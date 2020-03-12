Liverpool Şampiyonlar Ligi’nde yok

12 Mart 2020 Perşembe, 01:37

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain (PSG) ve Atletico Madrid adını çeyrek finale yazdırdı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasında son 16 turu rövanşlarına, 2 maçla devam edildi.

Fransa'nın PSG takımı, deplasmanda 2-1 yenildiği Alman temsilcisi Borussia Dortmund'u ağırladı.

Koronavirüs salgını nedeniyle seyircisiz oynanan maçta ev sahibi ekip, 28. dakikada Neymar ve 45+1. dakikada Bernat'ın attığı gollerle mücadeleden 2-0 galip ayrıldı ve son 8 takım arasına girdi.

Günün diğer karşılaşmasında ise İngiliz ekibi Liverpool, İspanya'nın Atletico Madrid takımını konuk etti.

Son şampiyon Liverpool, Wijnaldum'un 43. dakikada attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. İkinci yarıda başka gol sesi çıkmayınca uzatmalara gidildi.

Ev sahibi ekipte Firmino 94. dakikada ağları sarsarak farkı 2'ye çıkarsa da, Atletico Madrid Llorente'nin 97, 105+1 ve 120+1. dakikalarda attığı gollerle karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı.

Bu sonuçla, ilk maçı da 1-0 kazanan Atletico Madrid adını çeyrek finale yazdırdı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu maçları, 17-18 Mart'ta oynanacak 4 maçla sona erecek.