Lübnan'da ordu koronavirüs protestosuna müdahale etti: 10 yaralı
Lübnan'da düzenlenen protestoda, askerlerle eyleme katılanlar arasında yaşanan arbedede 10 kişi yaralandı.
Lübnan'ın kuzeyindeki Trablusşam kentinde düzenlenen protestoda, askerlerin eyleme katılanlara müdahalesi sırasında ilk belirlemelere göre 10 kişi yaralandı.
AA'da yer alan habere göre, yüzlerce kişi koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle iyiden iyiye kötüleşen ekonomik durumu protesto etmek için Nur Meydanı'nda toplandı. Askerler, eyleme katılanları dağıtmak için havaya ateş açıp göz yaşartıcı gaz bombası attı. Nur Meydanı çevresindeki sokaklarda polisle eyleme katılanlar arasında yaşanan arbedede ilk belirlemelere göre 10 kişinin yaralandığı, birinin durumunun ağır olduğu belirtildi.
BANKALAR CEMİYETİ TRABLUSŞAM'DAKİ ŞUBELERİNİ KAPATTI
Trablusşam'ın ticaret merkezinde de Lübnan lirasının dolar karşısında değer kaybetmesi ve fiyat artışları protesto edildi.
Trablusşam'daki protestolar sırasında banka şubelerinin zarar görmesinin ardından Lübnan Bankalar Cemiyeti de konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, banka memurları ile müşterilerin can güvenliğinin korunması amacıyla ve güvenlik yeniden kontrol altına alınıncaya kadar kentteki tüm banka şubeleri ile merkez binalarının kapatılacağı belirtildi.
Ordu'dan yapılan açıklamada vatandaşlara sokaklardan çekilme ve meydanları boşaltma çağrısı yapıldı ve hiç kimseye müsamaha gösterilmeyeceği ifade edildi.
Trablusşam'ın yanı sıra başkent Beyrut'ta da onlarca kişi El-Hamra Caddesi'ndeki Lübnan Bankası önünde toplanarak hükümetin ekonomi politikalarını protesto etti. Güvenlik güçlerinin yoğun güvenlik önlemleri aldığı görüldü.
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