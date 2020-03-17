Maçları oynatan TFF'den basın toplantısında 1 metre kuralı
Geçen hafta, Süper Lig,TFF 1. Lig, TFF 2. Lig, TFF 3. Lig ve BAL maçlarını oynatan Türkiye Futbol Federasyonu, liglerle ilgili yapacağı basın toplantısında 1 metre aralıklı oturma kuralı uyguladı.
Geçen hafta, Süper Lig,TFF 1. Lig, TFF 2. Lig, TFF 3. Lig ve BAL maçlarını oynatan Türkiye Futbol Federasyonu, liglerle ilgili yapacağı basın toplantısında 1 metre aralıklı oturma kuralı uyguladı.
Nihat Özdemir Federasyonu'nun bu tavrı, "Maçlarda vucut vucuda mücadele eden futbolcularını korumayan TFF, kendi sağlığını riske atmadı" diye yorumlandı.
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir’in, UEFA toplantısı sonrası yapacağı basın toplantısında korona virüse karşı önlem olarak alınan 1 metre kuralı dikkat çekti.
Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) UEFA ve 55 üye ülkeyle birlikte gerçekleştirdiği telekonferans toplantının ardından TFF Başkanı Nihat Özdemir, basın mensuplarına açıklama yapacak. Özdemir’in gerçekleştireceği toplantı öncesinde alınan önlemler ise dikkatlerden çakmadı. Türkiye Futbol Federasyonu çalışanları ve misafirler ile basın mensupları gün içinde ateşleri ölçülerek kontrolden geçirilirken, toplantının düzenleneceği salonda da 1 metre kuralına göre hareket edildi. Basın organlarının kameraları aralarında 1 metre mesafe olacak şekilde yerleştirilirken, TFF yöneticilerinin oturacağı koltukların aralarında mesafe bırakıldı, her masaya da dezenfektan ve kolonyalı mendil bırakıldı.
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