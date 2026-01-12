Cem Garipoğlu tarafından katledilen Münevver Karabulut’un amcası ve yengesinin trafik kazasında hayatını kaybettiği ortaya çıktı

Cem Garipoğlu tarafından 2009 senesinde vahşice katledilen Münevver Karabulut’un ailesi, yeni yılda acı bir haberle sarsıldı.

Habertürk’ün aktardığı habere göre, yeni yılın ilk gününde Susurluk ilçesi Ömerköy mevkiinde, İzmir-İstanbul Otoyolu’nun İstanbul istikametinde tek taraflı trafik kazası meydana geldi.

Kazayla ilgili ihbar üzerine ekipler olay yerine sevk edildi. Olay yerine varıldığında, 34 FBC 585 plakalı otomobilin şarampole yuvarlandığı görüldü.

Kazada, araçta bulunan Münevver Karabulut’un amcası ve babası Süreyya Karabulut’un ağabeyi olduğu öğrenilen Hüseyin Karabulut ile Özbekistan uyruklu Navruza Mavlonova yaralı olarak araçtan çıkarıldı. Münevver Karabulut’un yengesi Hafize Karabulut’un ise olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

AMCASI DA HAYATINI KAYBETTİ

Yaralı Hüseyin Karabulut ve Navruza Mavlonova, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından 112 Acil Sağlık ekiplerine tarafından Susurluk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak Hüseyin Karabulut, daha sonra yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Hüseyin Karabulut ve eşi Hafize Karabulut, Mengen Kayabaşı Köyü Hoşcanlar Mahallesi’nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

M ÜNEVVER KARABULUT CEM GAR İPOĞLU TARAFINDAN VAHŞİCE KATLEDİLMİŞTİ

Münevver Karabulut, 3 Mart 2009 günü Bahçeşehir’de Cem Garipoğlu tarafından vahşice katledilmişti. Cinayetten altı ay sonra teslim edilen katil zanlısı Cem Garipoğlu, cezaevinde beş yıl sonra intihar etmişti. Garipoğlu’nun ölümüyle ilgili kamuoyunda uzun süre tartışmalar yaşanmış, ölmediğine dair iddialar gündeme gelmişti. Bu iddiaların ardından, Garipoğlu ailesine ait ortaya çıkan “kanlı koltuk” görüntülerinden sonra Cem Garipoğlu’nun mezarı 15 yıl sonra açılarak DNA incelemesi yapılmıştı.