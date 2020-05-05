Madenci risk altında

05 Mayıs 2020 Salı, 02:00

Salgına karşın Soma’daki madenlerde üretime devam ediliyor.

CHP Manisa Milletvekili Vehbi Bakırlıoğlu, “üretim amaçlı çalışma yok” denildiğini ancak eldeki üretim verileri ile işçi sayılarının tam tersine işaret ettiğini vurguladı. Bakırlıoğlu, Kınık’ta ise işçilere 30 Haziran’a kadar kampta kalarak üretim yapmaları için taahhütname imzalatıldığını ancak gelen fotoğrafların önlemlerin hiçe sayıldığını gösterdiğini belirtti. Zonguldak’ta sokağa çıkma yasağı uygulanmasının nedeninin solunum yolu hastalıkları ile madenci meslek hastalıklarının fazla olmasından kaynaklandığına işaret eden Bakırlıoğlu, Soma’nın Zonguldak’tan farkı olmadığını söyledi.

İŞÇİYE TEST YOK

Bakırlıoğlu, “Sadece TKİ kendi ocaklarından üretim amaçlı çalışmayı durdurmuş, diğer rödövans sözleşmeli işletmelerde üretime devam ediliyor. Üretimde anlamlı bir azalma görmüyoruz. Yıllık izne çıkarılan ve kısa dönem çalışma ödeneği için başvurulan işçi sayıları çıkarıldığında işletmelerdeki işçilerin üçte ikisi çalışmaya devam ediyor” dedi.

Bakırlıoğlu, firmanın tüm işçilerine test yaptırdığını söylediğini ancak sağlık müdürlüğü yetkililerinin böyle bir test yapmadıklarını, açıklamaların doğru olmadığı bilgisini verdiklerini bildirdi. Manisa ve ilçelerinde Covid-19 testleri pozitif çıkan işçi sayısının hızla arttığını kaydetti. Bakırlıoğlu, madenlerde üretim amaçlı faaliyetlerin durdurulmasını, gerekli sağlık tedbirleri almayan işyerlerinin ise kapatılmasını talep etti.

Öte yandan, Soma’daki vaka sayılarının Türkiye ortalamasının iki katı olduğunu vurgulayan Bakırlıoğlu, Kampta Konaklamalı Çalışma Modeli getirilerek 750 işçiye 30 Haziran’a kadar burada kalacaklarına dair taahhütname imzalatıldığını söyledi. Taahhütname ile işçiler bu düzende çalışmayı kabul ediyor. Bakırlıoğlu, “750 işçinin kaldığı kampta işçiler, ortak tuvalet, ortak banyoyu kullanmak zorunda” dedi.