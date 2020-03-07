Maltepe’de kadın forumu
Maltepe Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen “Türkiye’de ve Dünyada Kadın” forumunda kadının ekonomiye katılımı, eğitim ve fırsat eşitliği, siyasette kadın temsiliyeti, yaratıcı endüstriler ve kadın, benim hikâyem, senin hikâyen başlıklı konular ele alındı.
Toplumsal cinsiyet eşitliğinde Türkiye’nin 131. sırada olduğunu söyleyen Kadın Girişimciler Derneği Başkan Yardımcısı Tijen Mergen, kadınların 1991’de bilişim sektöründeki varlıkları yüzde 36 iken 2019’da bu oranın yüzde 25’e düştüğünü belirtti.
Moderatörlüğünü CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi’nin üstlendiği oturumda, “Siyasette Kadın Temsiliyeti” konusu ele alındı. İlgezdi, “Siyasette varmış gibi görünen bir kadın imgesi var. Biz Meclis’te susmak için değil, konuşmak için varız” dedi. CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse ise “Dışlanmamak için yaşadıkları zorlukları, tecavüzü, ensesti gizlemeye çalışan kadınlar var” dedi. Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Neslihan Çevik de, toplumsal cinsiyet eşitsizliğini çözecek olan kurumun siyaset olduğunun altını çizdi. KADER Başkanı Nuray Karaoğlu ise kadınların, seçmenlerin yüzde 51’ini oluşturduklarını söyleyerek oyları desteklenen siyasi görüşün kadın adaylarından yana kullanılması gerektiğini belirtti.
Video Haberler
- Malatya takıldı, taraftar başkanla kapıştı
- 15 yaşındaki kızı 20 kişi öldüresiye dövdü!
- KKTC'de kapı eylemi!
- CNN Türk'te ortaya atılan iddiaya CHP'den yanıt!
- Rahipler kilisede böyle kavga etti
- Beyoğlu'nda kapkaç anı kamerada
- İran'da koronavirüs nedeniyle ölenler böyle gömülüyor
- Tuvalet kağıdı için birbirlerine girdiler!
- Bu ne cehalet! İneğin dışkısıyla duş aldılar
- Özel harekat polisleri Yunanistan sınırında!