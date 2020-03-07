Maltepe’de kadın forumu

07 Mart 2020 Cumartesi, 12:34

Toplumsal cinsiyet eşitliğinde Türkiye’nin 131. sırada olduğunu söyleyen Kadın Girişimciler Derneği Başkan Yardımcısı Tijen Mergen, kadınların 1991’de bilişim sektöründeki varlıkları yüzde 36 iken 2019’da bu oranın yüzde 25’e düştüğünü belirtti.

Moderatörlüğünü CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi’nin üstlendiği oturumda, “Siyasette Kadın Temsiliyeti” konusu ele alındı. İlgezdi, “Siyasette varmış gibi görünen bir kadın imgesi var. Biz Meclis’te susmak için değil, konuşmak için varız” dedi. CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse ise “Dışlanmamak için yaşadıkları zorlukları, tecavüzü, ensesti gizlemeye çalışan kadınlar var” dedi. Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Neslihan Çevik de, toplumsal cinsiyet eşitsizliğini çözecek olan kurumun siyaset olduğunun altını çizdi. KADER Başkanı Nuray Karaoğlu ise kadınların, seçmenlerin yüzde 51’ini oluşturduklarını söyleyerek oyları desteklenen siyasi görüşün kadın adaylarından yana kullanılması gerektiğini belirtti.