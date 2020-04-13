Maske kullanımı risk oluşturabilir
DSÖ temsilcisi maske kullanımı diğer önlemlerin görmezden gelinmesini sağlayabilir
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Rusya Temsilcisi Melita Vujnovic, koronavirüse karşı kullanılan maskelerin diğer önlemlerin görmezden gelinmesi halinde hastalık riskini artıracağını savundu.
Rossiya 1 televizyonuna demeç veren Vujnovic, "İnsanlar yeterli sayıda maskeye sahip olmalı. Ancak maskeler tam koruma sağlamıyor. Eğer sadece maske takıp diğer önlemleri uygulamazsak, yani sosyal mesafemizi korumazsak ve ellerimizi yıkamazsak kesinlikle hasta olursunuz" dedi.
Maskenin kendi başına bir tehlike oluşturmadığını, asıl tehlikenin insanların davranışlarını değiştirmesi olduğunu anlatan Vujnovic, "Maske ıslak olmamalı. İki saatlik kullanımın ardından atabilirsiniz. Aksi halde, enfeksiyon kaynağı olursunuz" ifadelerini kullandı.
Vujnovic, sosyal mesafeyi korumanın maskeye kıyasla daha koruyucu bir önlem olduğunu sözlerine ekledi.
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