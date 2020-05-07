Maske satışında tavan fiyat belli oldu

07 Mayıs 2020 Perşembe, 01:44

Ücretsiz maske dağıtımı yapılamayınca AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ücretli maske satışının başlayacağını açıkladı.

Bu açıklamanın ardından detaylar da netleşmeye başladı. Hürriyet'ten Eray Görgülü'nün haberine göre, cerrahi maske fiyatında üst limit 1 TL olarak belirlenirken, marketlerde de maske satışı yapılmasının önü açılacak.

Ticaret Bakanlığı ile medikal sektörün temsilcileri, yeni düzenlemeyle ilgili bir araya gelirken, genelgeyle market ve gross marketlerde de maske satılabilmesi için izin verileceği ifade edildi.

Erdoğan’ın onayına sunulacak olan düzenlemenin yürürlüğe girmesinin ardından eczane, market ve gross marketlerde satışa sunulacak cerrahi maske ücretinde üst limitin ise 1 TL olması bekleniyor. Farklı türdeki maskeler için de farklı üst limitler belirlenecek.