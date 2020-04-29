Maske sorunu sürüyor...

29 Nisan 2020 Çarşamba, 13:37

Demir ve Kılıç yaptıkları değerlendirmede “Yüze göze bulaştırılan ve dağıtılamayan “5 adet” maske meselesi. Covid-19 salgını sekizinci haftaya girerken vatandaş maskeye ulaşmakta sıkıntı yaşamaktadır” denildi.

‘KİMLİK NUMARASI İLE ECZANEDEN ALINABİLİR’

Bir yandan maskenin zorunlu tutulduğu, diğer yandan satışının yasaklandığını anımsatan Demir ve Kılıç “Ancak ücretsiz vereceği maskeleri de vatandaşa ulaştıracak yöntemi hala bulamayan AKP iktidarı, Amerika ve İngiltere başta olmak üzere dünyanın dört bir yanına maske göndermekle övünmektedir. İhtiyaç duyan ülkelere kişisel koruyucu ekipman yardımı yapmak veya satmak şüphesiz olumludur. Ancak bunun için öncelikle kendi vatandaşının ve sağlık çalışanlarının sorununun giderilmiş olması gerekmektedir. Süreci yöneten iktidar partisinin öncelikli hedefinin bu salgından bile her halükarda bir başarı hikâyesi çıkarmak olduğu artık açıkça anlaşılmaktadır. Bu nedenle salgına karşı mücadelede gereken önlemler gerektiği zamanda alınmamaktadır” denilerek, özetle şöyle denildi:

-Kamuya açık alanlarda maske takılması zorunlu hale getirildiği 4 Nisan 2020 tarihinde Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ‘Bakanlığımızın maskelere yönelik bir çalışması var, halkın ulaşabilir olduğu noktalarda inşallah bunların satışını gerçekleştireceğiz’ şeklindeki açıklaması kamuoyundan tepki toplamıştır. Bunun üzerine Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, maskelerin e-devlet ve PTT üzerinden ücretsiz dağıtılacağını açıklamış, daha sonra ise Sağlık Bakanlığından vatandaşlara sms ile gelen kodla birlikte eczanelerden alınacağını ifade etmişti.

- Yurtdışına maske yardım ediyoruz /satıyoruz diyerek propaganda yapan siyasi iktidar aslında kendi halkına dağıtmadığı maskeleri yurtdışına göndermektedir. Eczacılar, kendilerine açık olarak gelen ve halka verilen niteliği düşük maskelerin, merdiven altı maske üreten atölyelere yapılan baskınlardan toplanan maskeler olduğu kuşkusu dile getirilmektedir.

- Her konuda açıklama yapan AKP iktidarı, dağıtılmasında ve tedarikinde güçlük çekilen maske konusundaki açıklamayı neden Eczacı Odasına bırakmaktadır. Maske temin ve dağıtımı kurumlar arası paylaşım ve dayanışma ile çözülebilir. Sorunun çözümü için malzeme temin ve tedarikinin SGK tarafından, dağıtım koordinasyonu ise Sağlık Bakanlığı, eczaneler, yerel yönetimler tarafından yapılmalıdır.

- Maskelerin T.C No ile Medula /Eczane – SGK sistemi üzerinden dağıtımı yapılmalıdır.

-20-65 yaş arasındaki vatandaşlar ile yaşına bakılmaksızın çalışmak zorunda bırakılan vatandaşlar eczanelere giderek T.C vatandaşlık numarası ile Medula Eczane sistemine kayıt edilerek 5 günlük toplam 15 cerrahi maskelerini paket halinde almalıdırlar.

-Eczaneye gidemeyecek durumda ve rahatsızlığı bulunan vatandaşlara ise yerel yönetimlerin evde bakım servisleri tarafından eczaneden temin edilerek götürülmelidir.

-T.C no ve Medula/ Eczane sistemine kayıt ile tıbbi cerrahi maskeyi kimin alıp almadığı ve hangi tarihte aldığı tespit edilmiş olacaktır.

- Ülkemizde bulunan mültecilere maske dağıtımı; Geçici koruma altına alınan ve bu kapsamda geçici kimliği olan Suriyeli vatandaşlara eczanelerden, geçici koruma altında kayıtlı olmayan Suriye, Irak, İran, Tunus, Afganistan, Bangladeş, Pakistan ve diğer Asya/Afrika ülkelerinden gelen göçmen vatandaşlara ise AFAD Göç idaresi tarafından dağıtılmalıdır.”