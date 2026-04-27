Taksim metro istasyonu kapatıldı: Abluka günler öncesinden mi başladı?

Taksim metro istasyonu kapatıldı: Abluka günler öncesinden mi başladı?

27.04.2026 11:42:00
Haber Merkezi
Taksim metro istasyonu kapatıldı: Abluka günler öncesinden mi başladı?

Son dakika haberi... İstanbul Valiliği'nin kararı ile ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattının Taksim istasyonu ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı işletmeye kapatıldı.

Metro İstanbul'dan yapılan açıklama ile İstanbul Valiliği'nin kararı duyuruldu.

Buna göre, Taksim istasyonunda seferler ikinci bir duyuruya kadar kapatıldı. Bu doğrultuda M2 Metro Hattındaki Taksim istasyonu ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı işletmeye kapatıldı.

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, araçların Taksim istasyonunda durmayarak seferine devam edeceği kaydedildi.

NE OLMUŞTU?

1 Mayıs eylemlerinde yaşamını yitirenler için bugün Taksim Kazancı Yokuşu'nda anma yapılacağı açıklanmıştı.

"1 Mayıs'ta yitirdiklerimizi omuz omuza anıyoruz" başlığı ile yapılan duyuruda, 27 Nisan günü (bugün) Kazancı Yokuşu'nda anma gerçekleştirileceği belirtilmişti. Halkevleri, ESP, Kaldıraç Hareketi, Umut Sen gibi birçok sendika ve siyasi parti buluşmaya destek vereceğini açıklamıştı.

İlgili Haberler

Taksim'de güpegündüz hırsızlık: Kaldırımda bırakılan pazar arabasını çaldı, tutuklandı
Taksim'de güpegündüz hırsızlık: Kaldırımda bırakılan pazar arabasını çaldı, tutuklandı Taksim’de G.K. pazar arabasını alışveriş için girdiği iş yeri önünde bıraktı. Bu sırada arkadan gelen H.A. (43) kaldırımda bırakılan pazar arabasını çaldı. Beyoğlu Güven Timleri tarafından yakalanan şüpheli tutuklandı.
Taksim'de 'İmamoğlu'suz bir 23 Nisan töreni daha: İBB Başkanvekili Nuri Aslan, koltuğunu Zeynep Mira'ya devretti
Taksim'de 'İmamoğlu'suz bir 23 Nisan töreni daha: İBB Başkanvekili Nuri Aslan, koltuğunu Zeynep Mira'ya devretti İBB Başkanvekili Nuri Aslan, 23 Nisan dolayısıyla makam koltuğunu 4’üncü sınıf öğrencisi Zeynep Mira Örs’e devretti. Örs’ün ilk talimatı, “Çocukların güvenle koşabileceği alanlar istiyorum” oldu. Aslan da, seçilmiş İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun çocuklara yönelik başlattığı projeleri anımsattı.
Taksim Metro İstasyonu'nda asansör yangını
Taksim Metro İstasyonu'nda asansör yangını Taksim Metro İstasyonu’ndaki asansörde çıkan yangın kısa süreli paniğe neden oldu. Yangın kontrol altına alınırken Cumhuriyet Tüneli çıkışı geçici olarak kapatıldı.