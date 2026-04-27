Taksim metro istasyonu kapatıldı: Abluka günler öncesinden mi başladı?

Metro İstanbul'dan yapılan açıklama ile İstanbul Valiliği'nin kararı duyuruldu.

Buna göre, Taksim istasyonunda seferler ikinci bir duyuruya kadar kapatıldı. Bu doğrultuda M2 Metro Hattındaki Taksim istasyonu ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı işletmeye kapatıldı.

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, araçların Taksim istasyonunda durmayarak seferine devam edeceği kaydedildi.

NE OLMUŞTU?

1 Mayıs eylemlerinde yaşamını yitirenler için bugün Taksim Kazancı Yokuşu'nda anma yapılacağı açıklanmıştı.

"1 Mayıs'ta yitirdiklerimizi omuz omuza anıyoruz" başlığı ile yapılan duyuruda, 27 Nisan günü (bugün) Kazancı Yokuşu'nda anma gerçekleştirileceği belirtilmişti. Halkevleri, ESP, Kaldıraç Hareketi, Umut Sen gibi birçok sendika ve siyasi parti buluşmaya destek vereceğini açıklamıştı.