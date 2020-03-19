Maskeli eldivenli cenaze
89 yaşındaki bir kişinin koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdiğinin açıklanmasının ardından ölen kişinin kimliği hakkında iddialar ortaya atıldı.
İstanbul Eczacı Odası 89 yaşındaki Eczacı İhsan G.’nin Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verileceğini duyurunca, bu kişinin koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdiği öne sürüldü.
İhsan G.’nin cenazesine basın alınmadı, cenazeye katılanlar maskeli ve eldivenliydi. Aile ise iddiaları yalanladı. İhsan G.nin eşi, bakıcısı ve çalışan kalfasının da hastanede karantinada tutuldukları iddia edildi.
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