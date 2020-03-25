Medya patronu Zafer Mutlu'nun koronavirüsü yendiği ortaya çıktı
Vatan Gazetesi’nin kurucusu ve eski sahibi Zafer Mutlu’nun koronavirüs salgınından etkilendiği ve yaklaşık iki haftadır tedavi gördüğü öğrenildi.
Vatan Gazetesi’nin kurucusu ve eski sahibi Zafer Mutlu’nun koronavirüs salgınından etkilendiği ve yaklaşık iki haftadır tedavi gördüğü öğrenildi.
Koronavirüs belirtileri ile hastaneye giden Mutlu’da yapılan testler sonucunda virüs bulgusuna ulaşıldı.
Hemen tedaviye alınan 64 yaşındaki Mutlu, süreci sorunsuz atlattı ve bugün taburcu edildi.
1977’de Ankara Üniversitesi’nden mezun olan Zafer Mutlu, 1985 yılında girdiği Sabah Gazetesi’nde Dinç Bilgin’in sağ kolu olmayı başarmış, hatta patron Bilgin, Sabah’ın yüzde 3,84’lük hissesini Mutlu’nun üzerine yapmıştı.
2002 yılında Vatan Gazetesi’ni kurarak Bilgin’le yolları ayıran Mutlu, kuruluş sırasında birçok tanınmış gazeteciyi de kadrosuna katmıştı. Zafer Mutlu, 2010 yılında da Mutlu Dergi Grubu’nu kurarak birçok popüler derginin yayınlarını gerçekleştirdi.
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