Memurdan yeni sözleşme talebi

12 Mayıs 2020 Salı, 02:00

Birleşik Kamu-İş Genel Başkanı Mehmet Balık, “Biz mevcut sözleşmenin yenilenmesini istiyoruz. Şu anda ciddi hak kaybı var. Gerçek enflasyon çoktan zam oranlarını aşmış durumda. Sözleşmenin yeniden yapılmasını ve tüm tarafların masada olmasını istiyoruz. Yetkili konfederasyon olduğu için sadece Memur-Sen’in imza yetkisinin olduğu sözleşme kabul edilemez. Tüm memur konfederasyonları masada olmalı” dedi. Balık, sağlık çalışanlarının mesai ücretlerinin artırılmasını ve ek ücret verilmesini talep etti. Balık, tüm kamu çalışanlarına 3600 ek gösterge verilmesini isterken, “3600 ek gösterge memur emeklisinin maaşında 500-600 lira arasında artış yapacak. Çok önemli. Ayrıca emekli ikramiyeleri de artacak” diye konuştu.

KAHVECİ: İKRAMİYE VERİN

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci ise işsiz kalmış, gelirlerinin bir bölümünü kaybetmiş milyonlarca çalışan olduğuna işaret ederek “Bu esnada masrafların ve yaşam maliyetlerinin de yükselmesi yaşadığımız travmayı bir kat daha artırıyor” dedi. Vatandaşlara yapılan desteklerin artırılması, özellikle kamuda bayram ikramiyesi alamayan tek kesim olan memurlara da bayram ikramiyesi verilmesinin piyasaları canlandıracağını kaydeden Kahveci, “Ocakta memurlar ortalama 220 lira zam almışlardı ama nisan ayına gelindiğinde masrafları tam 468 lira arttı. Rakam mayıs ve haziran aylarında daha da artacak. Yetkililerin özellikle bayram ikramiyesi konusunda göstereceği irade virüsün doğuracağı sosyal ve ekonomik sorunların çözümü için önemli bir aşama olacaktır” dedi.

EKSERT: MAAŞLAR ERİDİ

Türk Büro-Sen Genel Başkanı Osman Eksert de, gıda fiyatlarının sadece 4 ayda yüzde 11.32, sağlık giderlerinin de yüzde 8.6 zamlandığını belirterek maaşların ortalama aylık yüzde 6.5 eridiğini vurguladı. Eksert, kamuda bayram ikramiyesi almayan tek kesimin memur ve sözleşmeli personel olduğunu, kamu çalışanlarının bayram ikramiyesi ile ödüllendirilmelerini, yüzde 7’lere dayanan dört aylık kayıpların bu yolla telafi edilmesini istedi.