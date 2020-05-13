Mersin'deki koronavirüs yasağına tepki

13 Mayıs 2020 Çarşamba, 14:54

Mersin Valisi Ali İhsan Su, yayınladığı "genel emir" ile Mersin'de uçurma uçurtulmasını yasakladı.

Yasağa karşı "uçurtma eylemi" yapacağını bildiren CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, kararı “skandal” diye nitelendirerek, “Birçok tedbire ihtiyaç var Mersinlinin, çiftçinin, işçinin, 65 yaş üstünün var. Ama en son tedbir uçurtma yasağı olmalıydı” dedi.

Uçurtmaya neden yasak konulduğunu merak eden Başarır, “Herhalde Mersin Valisi Uçurmayı Vurmasınlar filmindeki cezaevi müdüründen esinlendi. Biz ilk fırsatta ailem, partililerimle uçurmayı uçuracağız, evet yasaklara inat” diye vurguladı.

Başarır’ın konuştuğu parkta ise bugün izinli olan çocuklar ailesiyle uçurtma uçurmaya çalışıyordu.

Başarır, kararı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla da şöyle eleştirdi:

"Gökyüzünde uçuşan meleklerin ayaklarına dolanmasını sebep gösterip uçurtmayı yasaklayan Afganistan ve Pakistan’ın ardından sanıyorum ki uçurtmayı yasaklayan tek ülkeyiz!"

GEREKÇE ELEKTRİK KESİNTİSİ

Mersin Valisi Ali İnsah Su yayınladığı "Genel Emir" ile son zamanlarda ilde uçurtmaların tellere takılması sonucu elektriklerin kesildiğini belirterek, uçurtma uçurmayı yasakladı:

“Son zamanlarda bazı mahallelerde yoğun ve kontrolsüz şekilde uçurulan uçurtmaların elektrik tellerine çarpması veya takılması nedeniyle; elektrik kesintisi ve elektrik arızalanma sebebiyet vererek hem vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini tehlikeye soktuğu hem de solunum cihazı gibi bazı tıbbi cihazlara bağlı hastalar başta olmak üzere birçok vatandaşımızı mağdur ederek elektrikli cihazlara zarar verdiği ilgili idareler tarafından bildirilmektedir. Ayrıca uçurtmaların elektrik tellerine çarpması ve dolanması nedeniyle yangın riskini artırdığı, hava araçlarının iniş ve kalkışlarında uçuş güvenliğini tehlikeye soktuğu bilinen bir gerçektir."