Mesut Özil iddiası
Mesut Özil’le yakın arkadaş olduğu bilinen Acun Ilıcalı, ismi sıklıkla Fenerbahçe ile anılan Mesut hakkında “Yakında güzel şeyler olacak gibi hissediyorum” ifadelerini kullandı
Fenerbahçeli Acun Ilıcalı, Instagram hesabından yaptığı canlı yayında Fenerbahçe taraftarına mesaj verdi. Ilıcalı, "Yakında güzel şeyler olacak gibi hissediyorum" dedi ve "Mesut Özil'in kontratı bittiği zaman bence favori Fenerbahçe olur. Bu konuda bir çaba içerisindeyiz" ifadelerini kullandı.
“Çok iyi haberler var ama söyleyemiyorum” diyen Ilıcalı, “Mesut Özil’in kontratı bittiği zaman bence favori Fenerbahçe olur. Bu konuda bir çaba içerisindeyiz. Anlatmak isterdim ama çok da anlatamıyorum şu anda. Başkanımız zamanı gelince… Bu işlerde biliyorsunuz kontratlar var” diye konuştu.
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