Mesut Özil iddiası

03 Mayıs 2020 Pazar, 08:12

Fenerbahçeli Acun Ilıcalı, Instagram hesabından yaptığı canlı yayında Fenerbahçe taraftarına mesaj verdi. Ilıcalı, "Yakında güzel şeyler olacak gibi hissediyorum" dedi ve "Mesut Özil'in kontratı bittiği zaman bence favori Fenerbahçe olur. Bu konuda bir çaba içerisindeyiz" ifadelerini kullandı.

“Çok iyi haberler var ama söyleyemiyorum” diyen Ilıcalı, “Mesut Özil’in kontratı bittiği zaman bence favori Fenerbahçe olur. Bu konuda bir çaba içerisindeyiz. Anlatmak isterdim ama çok da anlatamıyorum şu anda. Başkanımız zamanı gelince… Bu işlerde biliyorsunuz kontratlar var” diye konuştu.

