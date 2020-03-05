Meteoroloji'den Antalya için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı

05 Mart 2020 Perşembe, 17:42

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce yapılan uyarıda;

"Yapılan son değerlendirmelerde göre; Antalya merkez ve doğu ilçelerinde (Serik, Manavgat, Alanya) önümüzdeki 3 saat içerinde gök gürültülü sağanak yağışla birlikte yerel dolu yağışı ve kıyı kesimlerde hortum oluşma riski bulunduğundan vatandaşların ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" denildi.