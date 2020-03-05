Meteoroloji'den Antalya için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı
Meteoroloji, Antalya merkez ve doğusundaki ilçeleri 3 saat sürecek gök gürültülü sağanak yağış ile ilgili uyardı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce yapılan uyarıda;
"Yapılan son değerlendirmelerde göre; Antalya merkez ve doğu ilçelerinde (Serik, Manavgat, Alanya) önümüzdeki 3 saat içerinde gök gürültülü sağanak yağışla birlikte yerel dolu yağışı ve kıyı kesimlerde hortum oluşma riski bulunduğundan vatandaşların ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" denildi.
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