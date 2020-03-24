MHP'li vekil darp edilen yazarın fotoğrafını paylaştı, hakaret etti
MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, bugün saldırıya uğrayan İsrafil Kumbasar'ın fotoğrafını paylaşarak, "Bu yakışıklı(!) kim? Şerefsizlik testi pozitif çıkmış diyorlar" şeklinde hakaret etti.
MHP'yi ve Devlet Bahçeli'yi yazılarında ve sosyal medya paylaşımlarında eleştiren avukat İsrafil Kumbasar, saldıraya uğradı. Saldırının ardından çekilen darp görüntülerini sosyal medyada paylaşan MHP'li vekil, hakaret ettiği ve dalga geçtiği sözleri de ekledi. MHP Milletvekili Akçay, paylaşımında Avukat Kumbasar için, "Bu yakışıklı(!) kim? Şerefsizlik testi pozitif çıkmış diyorlar." ifadelerini kullandı.
Kumbasar'ın darp edilmiş görüntülerine birçok yurttaş tepki gösterse de MHP'li vekil Akçay hakaret dolu paylaşımını ve darp görüntülerini kaldırmadı.
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