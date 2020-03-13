MSB'den yeni açıklama

13 Mart 2020 Cuma, 13:04

Milli Savunma Bakanlığı(MSB)'den gelen açıklama şöyle;

Bugün itibarıyla tamamlanacak görüşmeler olumlu ve yapıcı bir havada geçmiştir. Barış Pınarı Harekatı bölgesinde son bir ay içinde 155 terörist etkisiz hale getirildi. Son bir ayda Münbiç'ten Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 37, Tel Rıfat'tan Zeytin Dalı bölgesine sızma girişiminde bulunan 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. 15 Temmuz 2016'dan bugüne 19 bin 75 personel ihraç edildi, 5 bin 183 personel hakkında adli ve idari süreç devam ediyor. Terörle mücadele kapsamında yurt içinde ve sınır ötesindeki operasyonlarda son bir ay içinde 87 terörist etkisiz hale getirildi.



