Muhteşem çocuk sahaya

12 Mart 2020 Perşembe, 06:00

F.Bahçe altyapısının gözbebeği Ömer Faruk Beyaz, Denizli maçında ilk kez bir lig maçında kadroya alınmıştı. A takımla antrenmanlarını sürdüren 16 yaşındaki yıldız adayının Konya mücadelesinde de kadroda yer alması bekleniyor. Kaptan Emre Belözoğlu’nun yakından ilgilendiği Ömer, ligde ‘Çubuklu’yla sahaya çıkmayı iple çekiyor. 19 Yaş Altı Futbol Takımı’nın orta saha oyuncusu Ömer Faruk, 2019’un muhteşem çocuğu seçilmişti. Footballtalentscout.net tarafından düzenlenen ve dünyada yetenekli 40 genç futbolcunun yer aldığı ankette 167 bin oy kullanılmış, Ömer Faruk bu oyların 81 bin 202’sini alarak birinci olmuştu.

TERİM İSTEMİŞTİ

Adından kısa sürede sıkça söz ettirmeye başlayan Ömer Faruk için G.Saray devreye girmiş, Fatih Terim özellikle yetkililere bu futbolcunun alınması için talimat vermişti. Terim’in Ömer Faruk’un bazı maçlarını izlediğini, futbolcunun performansını çok beğendiğini ve ileriki yıllar için büyük kazanç olacağını dile getirdiğini biliyoruz. Ancak F.Bahçe işi çabuk tutarak Ömer Faruk’u profesyonel yapmış, böylece Terim’in isteği gerçekleşmemişti.

MERİH GİBİ OLMASIN

Fenerbahçe altyapısında yetişen Merih Demiral’ı elden kaçıran Sarı-Lacivertliler umarız Ömer’de aynı sürprizi yaşamaz. Bu çocuk uzun süredir forma şansı bulamıyordu. Mutsuzdu. Başkan Ali Koç devreye girmiş olmalı ki Ömer Faruk, A takımda yer almaya başladı. Gençlere sahip çıkalım. İnanalım, güvenelim. Ömer Faruk, F.Bahçe’de eminim ki büyük işlere imza atacak. Yönetim Ömer Faruk’a dört elle sarılmalı.