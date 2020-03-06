NASA, Elon Musk'la yeni görevini duyurdu: Bu gök taşı dünyadaki her insanı milyarder yapabilir

06 Mart 2020 Cuma, 11:27

Söz konusu asteroite gömülü demir, nikel, altın, platin, bakır, kobalt, iridyum, redyum gibi değerli madenler bulunuyor. Daily Mail’in haberine göre bunlar gezegenimize getirilse dünyadaki her insanı milyarder yapabilir ve dünya ekonomisinin çökmesine sebebiyet verebilir.

Öte yandan NASA’nın madencilik faaliyetiyle ilgilenmeyeceği, keşifin tamamen bilimsel amaçlı yapılacağı belirtildi. NASA, “Psyche 16” adlı bu gök taşının Güneş Sistemi’ndeki kayalık gezegenlerin oluşumuna ışık tutabileceğini söylüyor.

"GEZEGENİMİZE GETİRİLMEYECEK"

Uzay ajansının internet sitesinde yer alan açıklamada konuyla ilgili şu ifadeler yer alıyor:

"Hiçbir numunenin gezegenimize getirilmeyeceği bildirilen görevde yüzeye iniş yapılmayacağı belirtildi. Uzay aracı bunun yerine, gök taşının yörüngesine girecek ve üzerindeki madenlerle gök cisminin oluşumuna dair bilgi toplayacak."

Mars ve Jüpiter arasında yörüngelenen gök taşına gidecek uzay aracının Temmuz 2022’de Florida’daki Cape Canaveral araştırma merkezinden fırlatılması bekleniyor.

Kaynak: Independent Türkçe