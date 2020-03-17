Ne olacak bu F.Bahce’nin hali?

17 Mart 2020 Salı, 06:00

Fenerbahçe, 17 sene sonra ilk kez ligde peş peşe 7 maç kazanamadı. Teknik direktör belirsizliği sürüyor. Oyuncular çok kötü performans sergiliyor. Tüm bunlar yaşanırken başkan Ali Koç ve yönetimi sessizliğe gömüldü. Taraftar üzüntü yaşıyor. Ne derlerse haklılar. Acı gerçek, Fenerbahçe’de kritik süreçte yaprak kıpırdamıyor. Ligde en son galibiyet 19. haftada Başakşehir’e karşı alındı. O günden sonra bir daha galibiyet yok. Sen Fenerbahçesin. Ayıp değil mi? Görüyorum hesap soran da yok. Konya yenilgisi bu Fenerbahçe’den hiçbir şey olmayacağını bir kez daha gözler önüne serdi. Bırakın 9 kişiyle yenemedileri, Konyaspor 7 oyuncu da kalsa Fenerbahçe yine kazanamazdı. İnsan biraz kişilikli futbol oynar. Bundan sonraki maçlarda gençler forma giysin. Madem maç kadrosuna giriyorlar oynasınlar. Seçim sürecinde Ali Koç’un en büyük vaatleri arasında “şeffaflık” ve “iletişim” vardı.

TARAFTARIN SABRI TAŞTI

Fenerbahçe her anlamda dibe vurmuşken, başkanın sessizliğe bürünmesi taraftarın büyük tepkisini çekiyor. Bir ara neredeyse her gün açıklama yapan Ali Koç, uzun süredir konuşmuyor. Sadece Başkan Koç’tan değil, yöneticilerden de ses çıkmıyor. Bu durum, taraftarların da artık sabrını taşırdı. Konyaspor yenilgisi sonrası “Ali Koç istifa” etiketi, Twitter’da dünya gündemine girdi. Ersun Yanal, 1 Mart’ta istifa etti. 3 Mart’ta kupadaki Trabzon maçında son kez takımın başında yer aldı. Mücadele sonrası bir basın mensubunun, “Yeni teknik adam Denizli maçına yetişmez herhalde” yorumuna Semih Özsoy, “Fenerbahçe burası!” yanıtını verdi. O cevabın üzerinden 13 gün geçti. Sarı-Lacivertlilerde teknik adam belirsizliği halen devam ediyor. Emre Belözoğlu planı çöktü. Evdeki hesap çarşıya uymadı. Zeki Murat Göle ve ekibine futbolcular iki hafta yardımcı olamadılar. Şimdi Zeki Hoca da gitti.

AKILLARDA AYNI SORU VAR

Camia da ne olacak bu Fenerbahçe’nin hali diye soruyor. Gustavo’nun, “Performansımız utanç vericiydi. İşler iyi giderken oyuncular Ronaldinho gibi oynuyor! İşler kötü gittiğinde ise aynı isteği göremiyorum” sözleri her şeyin apaçık özeti.