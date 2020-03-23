Nestle çalışanlarından koronavirüs fırtınasına hazır olmalarını istedi
Nestle CEO'su Mark Schneider çalışanlara dağıtılan bildiride, "Şu anda daha fazla çaba göstermeli ve gerekenden fazlasını yapmalıyız" dedi.
Dünyanın en büyük gıda üreticilerinden Nestle , çalışanlarının gelecekteki zor zamanlara hazırlıklı olmaları ve müşterilerin ihtiyaç duydukları yiyecek ve içecekleri tedarik etme konusunda tüm çabaları sarf etmeleri yönünde bir bildiri yayınladı.
Şirketin Üst Yöneticisi (CEO) Mark Schneider çalışanlara cuma günü dağıtılan bildiride, "Şu anda daha fazla çaba göstermeli ve gerekenden fazlasını yapmalıyız. Lütfen yaklaşan fırtınaya hazır olun, çünkü fırtına çarpacak" dedi.
Maggi çorbaları, KitKat çikolataları ve Nescafe hazır kahveleri gibi ambalajlı gıda ürünleriyle bilinen Nestle'nin dünya genelinde 290,000'den fazla çalışanı var. Şirket, Şubat ayı sonunda iş amaçlı olan uluslararası seyahatleri yasaklamış ve fabrika, ofis ve dağıtım merkezleri gibi yerlerde ilave güvenlik tedbirleri aldığını açıklamıştı.
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