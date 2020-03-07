New York'ta 'acil durum' ilan edildi

07 Mart 2020 Cumartesi, 21:33

New York'taki vakaların sayısı 76'ya yükselirken, ülke genelinde ise şimdiye kadar 377 kişide virüs tespit edildi.

İlk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da tespit edilen ve kısa sürede başka ülkelere yayılan yeni tip koronavirüsten dünya genelinde şu ana kadar 100 binden fazla kişi etkilendi. Kovid-19 salgını nedeniyle 3 binden fazla kişi ise hayatını kaybetti.

TUNUS'TA 1295 KİŞİ KORONAVİRÜS ŞÜPHESİYLE KARANTİNADA

Tunus Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanmış olabilecekleri şüphesiyle farklı uyruklara sahip 1295 kişinin evlerde karantinada tutulduğunu duyurdu.

Bakanlığa bağlı yeni ortaya çıkan hastalıklar bölümü başkanı Nisaf bin Ayle, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Virüsün yayıldığı ülkelerden 2 bin 26 kişi, Tunus'a geldi. Bunlardan 731'inin karantina süresi doldu, tahlilleri de negatif çıktı." dedi.

İTALYA'DA SAYI 233'E YÜKSELDİ

İtalya'da yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı, 36 kişi daha artarak 233'e yükseldi.

Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borrelli, Dün 523 olarak açıkladığı iyileşenlerin sayısının, bugün 66 kişi daha artarak 589'a çıktığını paylaşan Borelli, ölü sayısının ise 36 artarak 233'e yükseldiğini kaydetti.