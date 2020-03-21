‘Nokta operasyon olabilir’

21 Mart 2020 Cumartesi, 02:00

Türkiye ve Rusya’nın 5 Mart’ta Moskova’da vardığı mutabakat uyarınca İdlib’in ortasından geçen ve büyük bir bölümü cihatçıların kontrolündeki M-4 karayolu etrafında güvenli koridor kurulması çalışmaları sorunlarla başlarken buradaki “radikal” grupların Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) saldırması, mutabakatın sahada uygulanmasının zorluğunu ortaya koydu. Emekli tuğgeneral Naim Babüroğlu, Türkiye’nin ilk aşamada radikal gruplara yönelik kapsamlı bir operasyonu tercih etmeyeceğini, ancak bu gruplara “nokta operasyonların” yapılabileceğini belirtti.

Türkiye ve Rusya’nın İdlib’deki gerilime ilişkin Moskova’da vardıkları mutabakat uyarınca 15 Mart’ta M-4 karayolundaki devriye sorunlarla başlamış, bölgedeki radikal grupların öncülük ettiği protestolar nedeniyle devriye planlanandan kısa bir mesafede yapılmıştı. Önceki gün M-4 karayolunu trafiğe açma çalışmaları sırasında Türk askerleri roketli saldırıya uğramış, Milli Savunma Bakanlığı, 2 askerin şehit olduğu saldırıyı “radikal grupların” yaptığını açıklamıştı. İdlib’de M-4 etrafındaki kasabalarda etkin olan ve Moskova mutabakatını tanımadıklarını açıklayan terör örgütü HTŞ başta olmak üzere Türkistan İslam Partisi, Huras el Din gibi gruplardan saldırıyı üstlenen olmadı.

Saldırının ardından sahada yaşanabilecek gelişmeleri Cumhuriyet’e değerlendiren Babüroğlu, Moskova Mutabakatı’nda M-4 karayolu etrafında oluşturulacak güvenli koridorun kuzeyinin, Türkiye’nin sorumluluğunda olduğuna dikkat çekti. Türkiye’nin daha önce mutabakatı tanımayacaklarını açıklayan ve bir kısmı Türk askerine saldırmakla tehdit eden bölgedeki radikal gruplara yönelik bir operasyon olasılığı hakkında da konuşan Babüroğlu şu görüşlerini dile getirdi: “Orada böyle bir operasyonun düzenlenmesi Türkiye’nin daha önce kırmızı çizgi olarak ortaya koyduğu sivil halkın Türkiye sınırına doğru göç etmesi ve bu radikal terör gruplarının sınırdan Türkiye’ye sızma olasılığını arttırır. O nedenle Türkiye buraya kapsamlı bir operasyona sıcak bakmayacaktır. Ancak Türkiye’nin desteklediği muhaliflerle birlikte radikal gruplara nokta operasyonlar yapılabilir.”

İdlib’de radikal gruplara operasyonun sahada Türk askerinin güvenliğini riske atabileceğini belirten Babüroğlu, “Bunların akışkan olduğunu unutmamak gerek. Bugün bir grup içinde yer alan militanlar yarın başka bir örgütte savaşabiliyor. Dolayısıyla bu mesele kısa sürede çözülebilecek gibi görünmüyor” dedi.

RUSYA M-4 GÜNEYİNE YÖNELEBİLİR

Rusya’nın bir süre sonra M-4’ün güneyindeki radikal gruplara yönelik bir operasyona başlayabileceğine dikkat çeken Babüroğlu, “Bu güvenli koridorun rahatlıkla oluşturulması mümkün görünmüyor. Bir süre sonra Rusya Moskova Mutabakatı’ndaki terör örgütlerine karşı mücadele maddesine dayanarak operasyon başlattığında yeniden sivil göç olasılığı doğacak, bunun için yeni zirvelere ihtiyaç duyulabilecektir” diye konuştu.