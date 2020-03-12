Nova Norda: ‘Gerçekten yaşamadığım bir şeyi anlatamıyorum’

12 Mart 2020 Perşembe, 12:29

2018 Red Bull Warm Up finalistlerinden Nova Norda, elektronik pop, trap ve hip hop üçlüsünden beslenerek kendi tarzını yaratıyor. Daha önce Red Bull Warm Up kapsamında klibi çekilen "Dinozorlar"dan sonra "Kim Üzdü Seni" adlı şarkısına klip çekilen Nova Norda kurumsal dünyadan sıkılarak kendi hikayesini yazan özgür ruhlu sanatçılardan biri. Sanatçı; müzik serüveni, yeni klibi ve gelecek projeleriyle ilgili sürecini anlattı.

‘Bütün şarkılarım kişisel’

Bugüne kadar yazdığı tüm şarkıların kişisel olduğunu ifade eden sanatçı, “Olabildiğince dürüst olmaya çalışıyorum şarkılarımı yazarken. O dönem ne yaşıyorsam onu olduğu gibi anlatmaya çalışıyorum” sözlerini kullandı. Kurumsal hayattaki kariyerini bırakarak müzik dünyasında başarı elde eden müzisyen, Nova Norda çıktığı yoldan memnun olduğunu belirtti. Nova Norda, “Kurumsal hayatı bırakıp müzik yapmaya başlarken amacım, sadece bu şekilde geçimimi sağlayabilmekti. O yüzden müzik yaparak geçimimi sürdürebildiğimi fark ettiğim noktada çok büyük hayaller kurmayı bıraktım belki de. Gözüm çok yükseklerde olmadı. Yapmak istediğimi şeyi yapayım, nereye gidiyorsa gitsin. Diğer türlüsü sağlıksız geliyor bana. Zorlayınca olmuyor” diye konuştu.

Kısa sürede dinleyici kitlesiyle arasında özel bir kuran Nova Nora “Konserlerde seyircilerin bağıra bağıra söylediği şarkılarım var. O zaman anlıyorum hayatlarına dokunduğumu. Buna çok seviniyorum ama yazarken de böyle bir amacım olmuyor. Gerçekten yaşamadığım bir şeyi anlatamıyorum. Şarkılarımda yalan söyleyemiyorum” dedi. Redbull.com’da yayınlanan röportajın tamamı https://www.redbull.com/tr-tr/nova-norda-kim-uzdu-seni-roportaj adresinde.