Öğretmene fişleme

19 Nisan 2020 Pazar, 06:00

Bahçelievler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü okul müdürlerine mesaj atarak koronavirüs salgını nedeniyle başlatılan “Biz bize yeteriz Türkiyem” kampanyasına hangi öğretmenlerin bağış yaptığına dair listenin kendilerine bildirilmesini istedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın koronavirüse karşı geçen haftalarda başlattığı, “Biz bize yeteriz Türkiyem” kampanyası muhalefetin ve demokratik kitle örgütlerinin tepkisine neden olmuş, kampanya, “Milletin cebine göz dikiyorlar. Sosyal devlet nerede?” sözleriyle eleştirilmişti.

Belirli meslek gruplarından ise zorunlu olarak bağış yapılması istendiği iddia edilmiş, ancak yapılan açıklamalarla bu iddia yalanlanmıştı. Kampanya tartışılmaya devam ederken Bahçelievler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bölgedeki okul müdürlerine bir mesaj atarak kampanyaya destek olan öğretmenlerin isimlerini ve yaptıkları bağış miktarının kendilerine bildirilmesini istedi.

Mesajda, “Her okulumuz dekont varsa dekontları, dekont yoksa yapılan yardım miktarı, bu bedel arkadaşlar tarafından belirtilmek istenmiyorsa tahmini bir bedel belirtilerek (1000-1500, 5000-6000 gibi), mesaj atıldıysa mesaj adedini belirterek, genel bir geri dönüşe ihtiyacımız vardır. Hem yukarıya bilgi verilecek olup hem de ilçede birlikte yürütülen bu çalışma dosyalanacaktır” ifadeleri yer aldı.

ÖĞRETMENLER TEDİRGİN

Mesajda yer alan “Yukarıya bildirilecektir ve dosyalanacaktır” ifadeleri öğretmenlerin tepkisine neden oldu. Gazetemize açıklamalarda bulunan ve ismini vermek istemeyen bir öğretmen, “Devletin yurttaşlardan bağış toplamasını doğru bulmadığım için kampanyaya para yatırmadım. Ancak atılan bu mesaj beni korkuttu. Binlerce öğretmenin ihraç edildiği süreçlerden geçtik. Bağış yapmamış olmamızı ilerleyen zamanlarda karşımıza çıkarırlar diye endişeliyim. Bu durumu bir fişleme olarak kullanacaklardır” dedi.

‘ÖĞRETMENLER SİNDİRİLMEK İSTENİYOR’

Eğitim-Sen 9 No’lu Şube Sekreteri İsmail Demir ise “Bu, öğretmenler üzerinde bir mobbingdir. Öğretmenin yapacağı bağış kendi özeli olmalıdır. Öğretmenler yardım yapmazsam beni listede değerlendirecek diye düşünüyorlar. İçinde bulunduğumuz koşullarda öğretmenler sindirilmek isteniyor” dedi.