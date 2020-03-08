Öğretmenler fakirleşti

08 Mart 2020 Pazar, 02:00

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu, ekonomik krizin öğretmen maaşlarına etkisini araştırdı. Araştırmanın sonuçlarına göre, ortalama öğretmen maaşı 2016’da 3 bin 43 liraydı. Aynı yıl ortalama dolar kuru ise 3.23 lira. Aylık öğretmen maaşı 942 dolara denk geliyordu. Bu yıl ise öğretmen maaşı ek ders ile birlikte ortalama 5 bin 134 lira. 27 Şubat itibarıyla dolar kuru 6.16 liraydı. Aylık öğretmen maaşının dolar olarak karşılığı ise 834 dolar. Arada 108 dolar fark bulunuyor. Araştırmaya göre Avro’nun 2016 ortalaması 3.3 liraydı. Aylık öğretmen maaşı ise 922 Avro’ya denk geliyordu. Avro 27 Şubat itibarıyla 6.75 lira. Aylık öğretmen maaşı 760 Avro yapıyor. Fark ise 162 Avro.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Balık, “Türkiye’deki bir öğretmen son 5 yılda ABD’deki bir öğretmene göre 108 dolar, AB üyesi bir ülkedeki öğretmene göre 162 Avro fakirleşmiştir” dedi. Öğretmenlerin alım gücünün 17 yılda gerilediğine işaret eden Balık, “2002’de 16.87 adet çeyrek altın alan bir öğretmen 2020’de sadece 8.21 adet çeyrek altın alabilmektedir. Türkiye’de halihazırda görevde bulunan 950 bine yakın öğretmenin tamamı yoksulluk sınırı altında yaşamakta, öğretmenlerimizin yüzde 70’lik dilimi borçlar ile boğuşmaktadır” değerlendirmesini yaptı.

AÇLIK SINIRI ARTTI

Konfederasyonun son araştırmasına göre dört kişilik ailenin açlık sınırı şubatta yüzde 2.2 artarak 2 bin 824 liraya yükselirken, aynı ailenin yoksulluk sınırı ise yüzde 0.4 artışla 9 bin 943 liraya çıktı. Açlık sınırı yılın ilk iki ayında yüzde 4.3 artarken, son bir yıllık artış ise yüzde 13.3 olarak gerçekleşti. Son bir yılda yoksulluk sınırı ise yüzde 13.2 oranında arttı.