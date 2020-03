Oh Land'den yeni şarkı ve ev konseri

21 Mart 2020 Cumartesi, 12:26

Türkiye'de de geniş bir hayran kitlesi bulunan Danimarkalı müzisyen Oh Land, yeni şarkısı "I Miss One Week Ago” ile birlikte 21 Mart Cumartesi saat 23.00'te canlı yayında özel bir ev konseri vermeye hazırlanıyor. Şarkı, COVID-19 ve küresel karantinadan ilham alan ve artık kalıcı olarak değişebilecek normal hayatımıza bir ağıt niteliği taşıyor.

Sanatçı aynı zamanda tüm dünyadan dinleyicilerine açık bir çağrı da yayımladı.

Bu zor zamanlarda insanları bir araya getirebilmek ve bir topluluk bilinci (belki de biraz içe bakış) oluşturabilme gayesiyle, Oh Land “I Miss One Week Ago” parçasının bir de enstrümantal versyonunu yayımladı. Bu deneyimin bir parçası olmak isteyen herkesi, parçaya kendi hayatlarından hikâyeler eklemeye, şarkıyı söylemeye ve Instagram’da Oh Land’i de etiketleyerek post etmeye davet ediyor. Oh Land elinden geldiğince performansları repost edecek.