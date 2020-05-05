Öldü denen futbolcu dirildi!

05 Mayıs 2020 Salı, 08:28

2016 yılında trafik kazasında öldüğü iddia edilen Schalke 04'ün futbolcusu Hiannick Kamba'nın hayatta olduğu ortaya çıktı.

2016 yılında ülkesi Kongo’ya giden Kamba’nın, geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybettiği açıklanmış ve ölüm belgesi düzenlenmişti. Ancak Bild’de yer alan habere göre; Kamba’nın Almanya’nın Ruhr bölgesinde yaşadığı ortaya çıktı.

Davaya bakan Başsavcı Anette Milk, Kamba’nın ölümü sonrası yapılan sigorta ödemesi nedeniyle gerçekleştirilen soruşturma sonucunda bu gerçeğe ulaştı. Bild’e konuşan Milk, “Sanıklar sahtekarlıkla suçlanıyor. Ancak gerçeği inkar ediyorlar. Dava halen devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Kongolu futbolcunun eşinin, Kamba’nın ölümünden sonra sigorta ödemesinden haberdar olduğu iddia edilirken ölümün kanıtlanması için gerekli belgelerin nasıl elde edildiği belirsizliğini koruyor.

Başsavcı Milk, “Ocak 2016’da arkadaşlarıyla birlikte Kongo’da tatile gitmiş ve bir gece yarısı her şeyini bırakarak ortadan kaybolmuş” şeklinde konuştu.

Kamba’nın Ruhr bölgesindeki bir elektrik santralinde kimya teknisyeni olarak çalıştığı, 2018’de Alman Büyükelçiliğine gerçek durumu hakkında bilgi verdiği öğrenildi.

Kaynak: Sözcü