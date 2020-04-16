Önce kupa sonra lig

16 Nisan 2020 Perşembe, 11:12

İtalya Futbol Federasyonu, liglere ’İtalya Kupası’ ile başlamayı planlıyor. Yapılan yeni takvim çalışmalarında İtalya Kupası Yarı Final rövanş mücadelelerinin 27-28 Mayıs’ta oynanması üzerinde bir senaryo hazırlığında olunduğu öğrenildi.

Tüm dünyada etkisini gösteren ve futbolu da vuran korona virüs salgını sonrası liglere ara veren Avrupa ülkeleri, yavaş yavaş yeni takvimler üzerinde toplantılar yapmaya başladı. İtalya Futbol Federasyonu da yeni takvim için senaryoları masaya yatırdı. Geçtiğimiz günlerde İtalya Sağlık Bakanı İtalya’da liglerin oynanmaması gerektiğini belirten bir açıklama yapmış, İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Gabriele Gravina da, "İtalya’da normal hayata dönüldüğünde futbol da başlayacaktır. Bir kez daha tekrar ediyorum, lig mutlaka oynanmalı. Buna ihtiyaç var. Ama bunun zamanı da var" açıklamasını yapmıştı. Korona virüs salgınının yüksek seyrettiği ülkelerin başında gelen İtalya’da yeni futbol takvimi için çalışamalar da başladı. Lig konseyinin yaptığı toplantı sonunda çıkan ilk planlama ise futbola ’İtalya Kupası’ ile başlamak. Lig konseyi yetkilileri, kupada 12 Şubat’ta oynanan Inter - Napoli ve 13 Şubat’ta oynanan Milan - Juventus müsabakalarının rövanşlarının 27-28 Mayıs’ta oynanması üzerinde bir rapor hazırladı. Önümüzdeki hafta yapılacak bir toplantıda tartışılacak olan yeni takvim sonrası İtalya’da futbolun ne zaman başlayacağının resmiyet kazanması bekleniyor.

İtalya Kupası yarı final rövanş mücadelelerinin normal şartlarda 4 Mart’ta Juventus - Milan ve 5 Mart’ta Napoli - Inter arasında oynanması gerekiyordu.



